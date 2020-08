Carretera Salamanca-Valle de Santiago se vuelve un peligro para automovilistas

Yadira Cárdenas

Salamanca.- A pesar de las múltiples reparaciones que se han realizado en la calle Juárez de la Zona Centro, el pórfido se continúa desprendiendo, lo que ocasiona daños en automóviles e incluso en algunos cristales de comercios al ‘salir volando’ algunas piezas.

Los automovilistas señalaron que las reparaciones que se le han hecho a esta vialidad ubicada en el centro histórico no han sido suficientes y se continúa desprendiendo parte del pórfido y con ello creando baches que han dañado algunos automóviles.

Falla rehabilitación

Este problema tiene más de cinco años, tiempo después de la rehabilitación de vialidades de la zona y donde -de acuerdo a información de autoridades municipales-, en ese entonces no se colocó el material adecuado para el rodamiento de vehículos, “quienes la llevamos somos nosotros los que tenemos que circular continuamente por estas calles, porque no se sabe ni dónde están los hoyos sobre todo cuando llueve y es imposible no caer”, señaló Sergio Alvarado.

Los conductores dijeron que se requiere de un proyecto a fondo para la rehabilitación de toda la calle, ya que se ha reparado un tramo y a los pocos días el daño se presenta en otro, “esto va a seguir mientras no se cambie todo el material que se puso, esperamos que una pronta solución porque es una de las calles más transitadas y del centro”.

Quienes también solicitaron la intervención en esta calle son los comerciantes, pues han señalado que con el paso de los vehículos y el desgajamiento del pórfido algunas piezas han golpeado los cristales de sus establecimientos.