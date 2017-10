Carretera a Puentecillas, lista en noviembre: SOP

La obra de ampliación se retrasó porque la empresa debió hacer adecuaciones en la zona

Catalina Reyes

GUANAJUATO.- La terminación de la obra de ampliación de la carretera Yerbabuena-Puentecillas a cuatro carriles se pospuso dos meses y medio. El plazo original era del 16 de septiembre y se prorrogó al 30 de noviembre, informó Pedro Antonio Ambriz López, supervisor de los trabajos, adscrito a la Secretaría de Obra Pública (SOP).

Explicó que los trabajos iniciaron el 1 de febrero de este año, con una fecha de término fijada en el contrato para el 16 de septiembre. Pero la empresa Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V. hizo una solicitud a la SOP en julio pasado en la cual pidió la prórroga y se le concedió.

“La reprogramación se dio al 30 de noviembre y se va a terminar en esa fecha”, aseguró el funcionario estatal, y que las cinco razones de posponer el término de la obra que llevaron más tiempo del originalmente planeado.

Que había muchos servicios como drenaje, agua y luz que no se sabía que existían y se invirtió tiempo en cambiarlos; porque todos los comercios a la orilla de la carretera habían invadido el derecho de vía y por lo tanto hubo que convencerlos de que se quitaran o quitar a quienes no quisieron y esto también llevó tiempo; que hubo que adecuar la nueva vialidad la entrada de cada casa y comercio; el robo de combustible y las lluvias que han sido constantes y no dejan trabajar días completos.

“La problemática social no se contempla dentro de un proyecto”, sintetizó Ambriz López.

Toda la orilla de la carretera invadida

Publicidad

Sobre la primera, el funcionario señaló: “La problemática de una obra como ésta es que está enclavada en una zona que antes estaba despoblada pero después se fueron construyendo muchas casas, muchos comercios. Esto era un ejido, no cuentan con documentos muchos de ellos y se extendieron”.

“Cuando empezó la obra nos encontramos con muchas propiedades que nos invadieron el derecho de vía, se tuvo que hablar con cada uno de ellos, muchos son arrendadores, y recorrerlos”. Por eso, muchos comercios tenían toldos u otras construcciones que tuvieron que quitar y demoler.

Sobre la segunda, “tenemos que hacer adecuaciones (a la orilla de la vialidad), muchos no quieren un paradero afuera de su local y quieren un estacionamiento para su coche como ven una banqueta amplia, pero no se va a poder. Hay quienes tienen acceso a cochera con rampa y muchos quieren hacer lo que hacían antes.

“Esto nos va retrasando, las guarniciones”, porque tuvieron que adecuarlas al nivel y tamaño de cada entrada ya existente. “La construcción de los cuatro carriles tiene un ancho, pero lo que sobra a los lados, debemos tener banquetas y estacionamientos para locales comerciales, hay que ajustar el terreno. Antes no había por dónde caminar”, recordó el supervisor de obra de la SOP.

No había planos

Respecto a la tercera causa del retraso, Pedro Ambriz agregó: “Hemos encontrado tuberías de agua que no teníamos notificadas, porque aunque Simapag hizo recorridos con nosotros, no tenían planos, saben por dónde pasa la tubería, pero no el lugar donde se tienen que hacer las excavaciones”.

También tuvieron que recorrer los tubos y cables de medias tensiones de energía eléctrica, de Telmex y fibra óptica, algunas de las cuales no estaban notificadas. Ambos trabajos les implicaron más tiempo del que originalmente habían contemplado.

Además, en esta zona no había drenaje, sino que casas y locales comerciales tenían fosas sépticas, así que hubo que introducir todo el drenaje a lo largo del kilómetro y 200 metros que tendrá la ampliación. “Los que teníamos contemplados se incrementaron notablemente, de 26 a 150. Eso nos retrasó notablemente”, señaló.

“Otra razón fue el retraso de la Comisión Federal de Electricidad, porque los trámites son lentos” y tienen que instalar 176 lámparas de alumbrado público, hoy sólo hay cuatro”, explicó.

La cuarta razón fue el robo de diésel y de compactadoras que ha sufrido la empresa constructora en ese lugar, porque las máquinas amanecen sin diesel y se tiene que invertir tiempo en ir a llenarlas otra vez.

Y la quinta razón fue que hasta el jueves llevábamos más de 15 días que había estado lloviendo diariamente. “Nos causa destrozos, porque no podemos hacer excavaciones y arriesgar a que se nos mate un trabajador”, explicó.

Para cumplir con el nuevo plazo estipulado para la conclusión de la obra, dijo: “A la empresa hay que presionarla para que amplíe sus horarios laborales y contratar más trabajadores, que haga lo que tenga qué hacer”.