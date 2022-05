Carlos Mendoza Santibáñez

CANTADO. Ocurrió lo previsible. El ciudadano Carlos Mendoza Santibáñez, sacrificado por decisión del consejo general del Instituto Estatal Electoral entre los mejor calificados para integrar la terna de aspirantes a Contralor Interno del instituto, presentó su impugnación ante el propio IEEG.

ARGUMENTOS. Mendoza Santibáñez se queja por presunta discriminación pues fue el tercer mejor calificado de los ciudadanos que compitieron y lo dejaron fuera por una razón de paridad de género. El consejo general decidió que era pertinente una medida afirmativa para que las mujeres incrementen su posibilidad de ocupar un cargo, en este caso de designación.

NO, PERO SÍ. Y ojo, si bien, la consejera presidenta, Brenda Canchola indicó que la impugnación no detiene el proceso legislativo que se sigue porque es el Congreso local que decidirá quién es la elegida o el elegido, ayer en la comisión de Gobernación se radicó la terna que envió el instituto, pero no se avanzará en su análisis mientras no se defina la situación de la impugnación. LO QUE VIENE. El punto es que sea cual sea la determinación del IEEG, (la lógica indicaría que se ratifique la determinación del consejo), el ciudadano podría ir al Tribunal Estatal o a la Sala Monterrey o a la Sala Superior. Esto va a tardar entonces.

POSTURA. Y si no fuera por esa polémica, ese cargo sería irrelevante para la discusión pública. El punto es que se sentará precedente para futuras determinaciones del propio IEEG que parece apostar por la paridad por encima de todo.

PARA LA POSTERIDAD. Pero si algún tribunal le da palo porque no se puede poner la paridad por encima de los derechos políticos de quien se inscribe y gana conforme a las reglas, será un parón en seco para los afanes del primer consejo con mayoría de mujeres.

LA DEL ESTRIBO…

Vaya historia la del exsecretario del Ayuntamiento de Guanajuato capital, Héctor Corona cuya familia reportó su desaparición a las autoridades el martes por la tarde y 24 horas después resulta que estaba en Los Ángeles California. Y todo parece indicar que Corona se encuentra bien. Llama la atención que la propia información de la familia haya provocado que se diera la alerta en diversas autoridades incluida la del gobierno municipal de la capital, cuyo alcalde. Alejandro Navarro es su amigo. Fue el propio alcalde quien en una aparición en redes comenzó a tranquilizar las aguas con los datos del video donde se le ve abordando un taxi y posteriormente otra imagen en la Central de Autobuses.

Carlos Mendoza Santibáñez

Ver nota: IEEG deberá atender impugnación por falta de paridad de género

SAPAL: GRILLAS, DESAIRES Y ENCONTRONAZOS EN LA JOYA DE LA CORONA

Seis años han transcurrido ya desde que fue despedido fulminantemente Enrique Torres de la dirección de SAPAL para dar paso a la llegada de Leonardo Lino Briones, un personaje que seleccionó Pedro González, expresidente de la Cámara de Calzado y que no terminó muy bien su período al frente de este consejo ciudadano

Torres escaló varios puestos antes de llegar al más alto que es director general. Conocedor de las entrañas de la empresa, de los usos y costumbres del poder económico y político en León, de pronto fue echado de no muy buenas maneras por Pedro González, el presidente de consejo que tuvo una gestión accidentada por su peculiar estilo.

Ese mismo día que se consumaba el despido de Torres en SAPAL, se anunciaba el regreso de Jorge Ramírez Hernández a la dirigencia de Coparmex León luego de 2 décadas de que ya había ejercido el cargo.

Y justo tres años después, Ramírez Hernández llegó a la presidencia del consejo de SAPAL por una vía polémica y que es sinónimo de agandalle. Muy pocas veces, el presidente de una agrupación empresarial salta directamente de su cargo a la presidencia del consejo. No es una muestra de generosidad ni de buenas maneras.

La forma en la que Pedro González despidió a Enrique Torres para darle espacio a un consentido que terminó saliendo por la puerta de atrás y la que usó el expresidente de Coparmex para llegar a SAPAL son dos botones de muestra de los vicios que en nada prestigian a los consejos ciudadanos que son patrimonio y juguete de unos cuantos en León.

Jorge Ramírez buscaba continuar como presidente del organismo, pero no contaba con la venia de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos quien quería a un personaje distinto y lo logró al colocar a Antonio Mofín Villlalpando en el cargo quien mantuvo a Enrique Haro como presidente.

Cada presidente busca poner su sello, aunque no siempre las decisiones hayan sido atinadas. Finalmente, SAPAL se convierte en un club de Tobi al que pocos pueden acceder a ser beneficiarios de los cargos que ahí se reparten.

Con Morfín se espera que ya no existan las tribulaciones que rodearon al organismo en las 2 anteriores gestiones. Con Jorge Ramírez en nivel trágico por el lamentable accidente en la planta de tratamiento, aunado a que las vacilaciones condujeron a que se tuviera que apechugar con una recomendación por las decisiones tardías frente a los deudos de las víctimas.

Carlos Mendoza Santibáñez

Ver nota: Ni ofrecieron disculpas ni dieron becas tras tragedia de la PTAR de Sapal: Morena

JESÚS OVIEDO: EL SILENCIOSO SUSPIRANTE

A hí como no queriendo la cosa, el secretario de Desarrollo Social y Humano, Jesús Oviedo Herrera, se hace presente aquí y allá mientras el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo lo placea discretamente, asumiendo ese ‘tapadismo’ que le tocará ejercer a placer porque él será una parte fundamental de esa decisión.

Falta en efecto, mucho tiempo para que se tome la decisión sobre la candidatura, pero el mandatario estatal por lo pronto empieza a ampliar la baraja de elegibles o mejor dicho a confirmarla.

Vamos a los hechos. Entre lunes y miércoles, Oviedo Herrera tuvo eventos con el gobernador, pero también fue a platicar con los militantes del PAN en León, el comité con más militantes del estado y por supuesto, de la ciudad de la que es natal el gobernador.

Oviedo habló en el comité municipal blanquiazul de su labor como secretario y luego el martes, fue a la colonia Altavista en la misma ciudad a un evento de entrega de calentadores y estufas en el que el gobernador habló mientras envió al secretario a repartir flores a las madres de familia presentes.

Al día siguiente, estuvo en Valle de Santiago acompañando al propio gobernador en un evento más de entrega de enseres a mujeres de ese municipio.

Volvamos al punto. En la nueva lógica sucesoria, hoy el tema de género es fundamental para los pronósticos al interior del blanquiazul. Hoy, no solamente es adivinar quién puede ser sino, según el género, quienes son los que pueden ser.

Y en el caso de los varones, la caballada tiene dos protagonistas centrales entre los elegibles del gobernador.

Uno de ellos es el secretario de Desarrollo Social y Humano y el otro, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Luis Ernesto Ayala.

Habría hipotéticamente, un tercero que es el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz, aunque sus bonos estarían a la baja en la medida que la pandemia por covid-19 le resta protagonismo.

Hay otro suspirante que es Erandi Bermúdez, aunque el senador no tiene ninguna cercanía con Diego Sinhue y hoy sus oportunidades son prácticamente nulas.

Por el lado de las mujeres, ya hemos comentado que las dos cartas más notables son la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos y la secretaria de Gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo. Ahí está también la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro y con posibilidades marginales, la senadora Alejandra Reynoso.

En el análisis global, Gutiérrez Campos tiene como ventaja competitiva su cercanía al dirigente nacional Marko Cortés, aunque la presidenta municipal tendrá que medir el uso de ese factor porque el gobernador quiere ser el dueño de la decisión y no ser “orillado” a ello.

Hay que recordar que es facultad de la dirigencia nacional, definir el género de los candidatos y candidatas. Diego Sinhue querrá arreglo y no imposición.

Pero del lado de los hombres, hoy tendremos que apuntar a Oviedo con oportunidades claras y abiertas. Por si algo faltara, en breve habrá un relanzamiento del programa Impulso. De Desarrollo Social y Humano han salido los últimos dos candidatos a la gubernatura.

Es Jesús Oviedo, silencioso pero presente.