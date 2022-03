Carlos Medina Plascencia

VA DE NUEZ. Volvió a la palestra azul, Carlos Medina Plascencia en el modo que más le gusta. El de crítico del status quo de su partido, como el rebelde que puede criticar a diestra y siniestra y el purificador de la vida pública.

HASTA PARA LLEVAR. Para empezar, no tuvo piedad ni clemencia para con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ni con la alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez. No los nombró a ninguno de los 2 pero sí su estilo de gobierno en el caso del primero y sus estrategias, de la segunda.

OMNIPOTENTE. De Rodríguez Vallejo cuestionó la prevalencia que tiene su poder por encima del legislativo y del judicial, la nula separación de poderes que hay en el estado y la disciplina que hay en su partido para que sus deseos y políticas se conviertan en órdenes.

DIRECTO. De Gutiérrez Campos criticó la decisión de autorizar la entrada gratuita al Parque Metropolitano y unidades deportivas los fines de semana. Dijo que desde su óptica se debía apoyar a los que menos tienen con algún subsidio pero no que este fuera parejo para todos, incluidos los que tienen coche. Con todas sus letras, Medina Plascencia llamó populistas a quienes implementaban ese tipo de medidas.

INCORREGIBLE. Puntual, certero y provocador, Carlos Medina volvió al PAN tal como es y sabedor de que pocos o nadie hace lo mismo que él hace: darle patadas al pesebre sin que alguien le diga algo. Al contrario, cuando cuestionó en campaña a Diego Sinhue, se voltearon para otro lado y no pasó nada.

CON CHANFLE. Cuando criticó políticas del alcalde Héctor López Santillana y hasta amagó con armar un bronx por su desacuerdo con las herramientas de combate a la seguridad en León, nadie osó contradecirlo públicamente aun cuando en corto decían que lo que buscaba es que se cambiara de proveedor.

REACCIONES. Vuelve ahora a patear el pesebre porque quiere regresar al protagonismo. Seguro ni al gobernador ni a la alcaldesa que fueron vapuleados por el exgobernador, les hace mucha gracia que su propio reducto los vayan a tundir.

PRIVILEGIOS. Ya sabe usted que a los jerarcas azules en Guanajuato les preocupa en extremo que desde adentro dañen la marca y todos sabemos que el PAN ya no es escuela de democracia sino de dedazos y que ahí los disidentes no tienen cabidas aunque si se llama Carlos Medina tiene todas las consideraciones.

AUREOLA DISCUTIBLE. Por alguna razón desconocida, Medina Plascencia sigue siendo venerado por un sector del panismo que le ha dado autoridad moral para cuestionar los usos y costumbres azules aunque quede claro que no es lo mismo, los 3 mosqueteros que casi 30 años después.

“Incluso, compañeros en desconocimiento del derecho parlamentario o políticos en pleno desconocimiento del derecho parlamentario se atreven a decir que ni siquiera en tribuna podemos mencionar el tema del presidente y la revocación de mandato, háganme ustedes el favor. recuerden… la conozco, por eso mismo creo que no la conoce usted compañero, con todo gusto se lo digo, la ley es muy clara…lo que manifestemos aquí en tribuna, no debe ser perseguido, censurado y sancionado. así que el 10 de abril todos a votar por Amlo y su continuidad, y si me quieren sancionar que me sancionen, al carajo el INE”.

Las palabras son del diputado local por Morena, Ernesto Prieto Gallardo que no solo no se marchó ayer todavía (como le adelante desde el miércoles) sino que subió 3 veces a tribuna, la última de ellas a poner la especialidad de la casa: provocación en su máximo esplendor.

DIEGO SINHUE: PAQUETE Y FICHAJES DE PANDEMIA

Acompañado por el entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anunciaba un paquete de apoyos por 800 millones de pesos para el sector productivo que en el fondo y en la forma, eran contrastados con los apoyos del gobierno federal que excluían a los empresarios.

En el fondo y en la forma, el gobernador quería diferenciarse de López Obrador. En el fondo por los destinatarios de los recursos. El paquete incluía, la prórroga para el pago del Impuesto Sobre Nómina, apoyo a trabajadores independientes con el Programa Especial de Empleo Temporal, un programa innovador de Créditos para emprendedores, MIPYMES y grandes empresas, un programa de reembolso de intereses; así como, prórroga de pago a los estudiantes que cuentan con Créditos de Educafin.

Y en la forma porque, a nombre de los consejos coordinadores empresariales del estado de Guanajuato el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos aparecía rodeado de funcionarios estatales en Palacio de Gobiernopara decir que se sumaban a estas medidas aportando dinero proveniente del excedente del impuesto sobre nómina para estos programas.

“Hoy los empresarios de Guanajuato actuamos con responsabilidad y solidaridad ante la situación económica que enfrentamos derivado de la pandemia de coronavirus Covid-19. Por ello, apoyamos al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para que los recursos recaudados por el excedente del Impuesto Sobre Nóminas que pagana las empresas, sea aplicado por el Gobierno del Estado para apoyar a los trabajadores y a las empresas”.

Era en ese momento, una de las primeras apariciones de Sánchez Castellanos como aliado explícito del gobierno panista de Guanajuato, un preámbulo de lo que ocurriría un año después cuando fue postulado como candidato en la planilla de Alejandra Gutiérrez.

El programa de financiamiento se perfeccionaría más tarde en su contenido aunque luego generaría inconformidades de parte de un sector de los empresarios por los montos y los plazos.

Ya habrá oportunidad de revisar la pertinencia y el alcance de esos apoyos pues al final de los 3 mil millones de pesos que se habían puesto a disposición del sector productivo, solo se colocaron poco menos de 2 mil millones y estamos a la espera de saber cómo irá la recuperación.

DIPUTADO MIGRANTE SEGÚN MORENA: AL DIABLO, LA AUSTERIDAD

Vaya, vaya. Si la aplanadora azul en el Congreso del Estado propone una iniciativa para dar diputación a los migrantes, ventajosa y que pone la carga en los partidos políticos de oposición si se mantienen los números electorales de los últimos años, Morena llega con una propuesta novedosa pero onerosa al erario: una curul más para que en lugar de 36, sean 37 diputados.

Ayer, la diputada Hades Aguilar Castillo propuso que la salida ante la llamada a misa del IEEG que pide darles una pluri de la 1 a la 4 y la ya citada del blanquiazul que como bien dice, advierte en pocas palabras: “hágase la curul migrante en los bueyes de mi compadre”.

Como quiera que sea, ya hay propuestas sobre la mesa para que el Congreso del Estado trabaje en un tema que parece inevitable porque ya hay jurisprudencia en la materia y entidades en los que se dan pasos en ese sentido.

Hay quienes con sustento, señalan que al empezar a dar por ley, candidaturas o curules a grupos poblacionales, se abre una peligrosa puerta porque en cascada, minorías y grupos vulnerables solicitarán su cuota y llegará un momento en el que no habrá espacios para todos y entonces tendremos una avalancha de reclamos de grupos que se dirán discriminados.

Por lo pronto, veremos el rumbo que toma la discusión en el Congreso local. Las propuestas de Morena y PAN parecen irreconciliables. El PAN sabe perfectamente que su iniciativa de agandalle es ventajosa por más que nadie les asegura que eternamente no alcanzarán una pluri local por los buenos resultados que logran.

Pero tampoco podemos pensar que el blanquiazul cederá a la iniciativa de Morena que implica mayor apertura y no afectar los espacios que ya se tienen pero que no tiene nada de austero. Parafraseando a su líder, lo que pretenden es un Congreso rico aunque el pueblo sea más pobre.

Porque de nada serviría abrir espacios para los migrantes si al final, el control y el filtro lo tiene el PAN-Gobierno. Falta ver qué dicen el PRI y el resto de la chiquillada en el Congreso local. Entre la simulación que propone el PAN y el engordamiento de un Congreso que ningún ciudadano común aplaudiría, tendría que surgir alguna propuesta que modere los extremos.

Ya que nuestra democracia ahora se enfila a la garantía de espacios para minorías y grupos vulnerables, esperemos que el precio a pagar no sea sangrar más el erario para inflar aparatos legislativos.

