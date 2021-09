Lourdes Vázquez

Silao.- El alcalde electo de Silao, Carlos García Villaseñor, afirmó que hará una reestructuración total de la administración municipal, lo que significaría el despido de alrededor de 400 trabajadores, lo que representa el 30% del total del personal.

Aceptó que no se cuenta con el recurso para el pago de liquidaciones, por lo que anunció que buscará un adelanto de participaciones o incluso está pensando en solicitar un crédito, para lo cual ya ha tenido reuniones con dos instituciones financieras. No obstante, manifestó que no tiene estimado el monto que se requerirá.

El alcalde emanado del partido Morena, dijo que “es mejor quitarte el lastre que estás cargando con tanta gente que no hace nada”, por lo que adelantó que todos los directores de área serán cambiados.

“Se prevé una reestructuración total, ningún director se queda, Silao merece un cambio de rumbo, un nuevo cambio en donde la participación ciudadana va a ser vital, importantísima (…) por lo menos el 30% de los trabajadores creo que debemos de hacer una reestructuración, son alrededor de 400 personas que yo creo que tendrán que dejar la administración”, sostuvo el presidente municipal.

Sostuvo que esas 400 personas solo “engordan” la administración municipal, por lo que con el recurso que se destina al pago de esos puestos, se estaría solventando el pago de un posible crédito.

Por otra parte, Carlos García mencionó que en el proceso de entrega recepción, en muchas dependencias se ha encontrado que no están preparados para llevar a cabo dicha entrega, pues no hay información suficiente.

“Estamos solicitando información única y exclusivamente en copia, nada original para que los originales siempre permanezcan dentro de la administración”.