Carecen de protocolos ante casos de acoso en la presidencia

Anna Maciel

Irapuato.- Al menos dos casos de acoso sexual al interior de la Presidencia Municipal de Irapuato, han sido reportados a la Comisión de Equidad de Género, en donde la Contraloría Municipal, encargada de activar protocolos en estos casos, no pone el interés, denunció la Regidora Karen Guerra.

“En Contraloría es donde debería existir un espacio que atienda este tema de manera específica. Se han acercado con nosotros, tenemos dos casos y ambas mujeres dicen que no van a denunciar para no perder su trabajo, sus familias dependen de ellas y de ese ingreso, y es una impotencia, es un tema que se da en todos los niveles”, comentó.

Dijo que es lamentable que, aunque se diga que existen protocolos de acción para casos de acoso, aún en México se está en pañales, ya que son muy pocos los centros de trabajo en donde se les informa a las trabajadoras de dichos procesos, por lo que se da un desconocimiento total de cómo actuar cuando se es víctima.

“Estos protocolos no se han materializado porque aún tenemos el techo de cristal, las mismas autoridades no propiciamos a que se den a conocer estos protocolos y las mujeres no conocen los protocolos, no cuentan con el instrumento y no hay una instancia en donde puedan acudir y dar la queja y sentir que vas a ser atendida”, explicó.

Dio a conocer que en próximas semanas dentro de la comisión de equidad se hará la solicitud para que la Contraloría municipal cuente con un área especializada en casos de violencia o acoso a trabajadoras municipales, y que garantice el castigo de quienes lo ejerzan.