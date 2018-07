Carecen de información del estado de los mercados capitalinos

El síndico Marco Antonio Carrillo manifestó que no se han entregado informen que son necesarios para resolver la regulación de las concesiones faltantes de entregar

María Espino

Guanajuato.- En lo que va de la actual administración municipal la dirección de Servicios Públicos Municipales no ha rendido ni un informe sobre el estado que guardan los mercados que hay en la ciudad: Hidalgo, Embajadoras, y Ex Estación.

Ante la falta de informe no se conoce plenamente el estado que guarda cada uno de estos importantes centro de comercio, en donde a decir de los locatarios hay gran cantidad de conflictos tanto administrativos como de infraestructura que urge se resuelvan.

Lo anterior lo manifestó el síndico Marco Antonio Carrillo Contreras, presidente de la Comisión de Mercados del Ayuntamiento, al ser cuestionado sobre la tardanza en liberar casi 200 concesiones a comerciantes para que puedan vender sus productos de manera legal en los mercados de Embajadoras y el Hidalgo, dijo que la liberación de los permisos depende de que los concesionarios se pongan al corriente con sus pagos, esto de acuerdo al plan que Servicios Públicos municipales marque para resolver el tema.

“El reglamento marca en el artículo 9 sobre un informe del área al Presidente municipal, con copia a la Comisión de Mercados, eso hasta la fecha no lo he recibido, he comentado algunas situaciones a los propios directores y he solicitado el oficio del informe del estado de los mercados (…) el cambio de las direcciones realmente ha frenado lagunas situaciones en los mercados”.

Carrillo Aseguró que la falta de dicho informe lo ha hecho saber al alcalde, además de haberlo solicitado a los directores que han estado al frente de la dirección de Servicios Públicos Municipales y de mencionar el tema durante algunas reuniones de la Comisión de Mercados.

Subrayó que el cambio que se ha hecho en tres ocasiones en la dirección general de Servicios Públicos municipales también ha sido un factor importante para que no se elabore el reporte correspondiente y en consecuencia no se dé el debido seguimiento a cada conflicto que se vive en los mercados.

El funcionario explicó que sabe de la problemática que impera en los mercados gracias al contacto directo que tiene con algunos locatarios y con los encargados de los mismos, por lo que dio estar en la mejor disposición de trabajar en atender cada problema, pero que esto resulta difícil si por parte de Servicios Públicos no se realizan las tareas que les corresponden en materia de mercados y no entregan el reporte correspondiente para informar lo que está ocurriendo.

