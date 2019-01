Carecen de certeza en los recursos que recibirá Celaya por parte de la federación

La alcaldesa manifiesta que hay que adecuarse a la nueva realidad política del país, señaló que deben esperar los tiempos para hacer más gestiones

Roberto Lira

Celaya.- Ante la no asignación de recursos federales para Celaya, la presidenta municipal Elvira Paniagua Rodríguez, señaló que debe adaptarse a la nueva realidad política del país, pero espera que pronto se defina la asignación de recursos para el municipio.

Yo me voy a la nueva realidad, pregúntale a cualquier municipio como está, todos los municipios estamos en la misma situación, no es el caso exclusivo de Celaya, no me quiero alarmar yo más bien estoy esperando los tiempos”. Elvira Paniagua, Presidenta municipal

Celaya sigue sin recibir ninguna aportación federal para los proyectos que se inscribieron para ser considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), sin embargo, la alcaldesa señaló que se deben esperar los tiempos para hacer más gestiones.

“Hablé con los diputados federales para ver de qué manera podemos bajar recursos y con la claridad del nuevo esquema federal, porque hay que hablar también de realidades, pues estaremos esperando el momento para sentarnos con quien tengamos que sentarnos para para hacer las gestiones”, dijo.

Señaló que aún no hay certeza del recurso que recibirá Celaya, la única información confirmada es la llegada de dos millones de pesos para el Conservatorio de Música y Arte, además de otros dos proyectos que aún no están definidos completamente, sin embargo; dijo que los recursos tienen que llegar de alguna manera.

Paniagua Rodríguez señaló que se tiene que el Municipio se debe adecuar a la forma de trabajo del nuevo gobierno federal, sin embargo la llegada del recurso tiene que ser un hecho, ya que es dinero que contribuyeron los ciudadanos a través de sus impuestos.

