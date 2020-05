Carece DIF del apoyo del gobierno estatal

Nayeli García

Irapuato.- El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez pidió a los priistas no preocuparse de que José Luis Acosta Ramos sea encargado de los programas especiales del Municipio, pues no está entregando despensas y están siendo cuidadosos de no “llevar agua para su molino” durante la pandemia del Covid-19, porque no la necesitan.

“Nosotros no queremos bajo ningún supuesto aprovechar este tipo de situaciones como para llevar agua para nuestro molino, no lo necesitamos en este momento, además no queremos hacerlo yo creo que hay una ética que debemos de respetar como siempre lo hemos hecho vigilantes y cuidadosos de esos temas”, señaló el presidente municipal.

Esto luego de que el presidente del PRI en Irapuato, Carlos Abel Lira calificó como una falta de ética que su homólogo del PAN, José Luis Acosta Ramos sea imagen y éste entregando despensas del municipio, durante la pandemia del coronavirus, pues confunde a la gente y caería en el oportunismo político, por lo que interpondría una queda ante el instituto electoral y ante la Contraloría Municipal.

“No se preocupen”

Ricardo Ortiz dijo: “Ahí les digo a mis amigos priistas que no se preocupen, que no pasan nada”, al explicar que José Luis funge como secretario técnico de la Presidencia Municipal y es el encargado de dar seguimiento a los diferentes programas y proyectos de la administración.

“Hemos venido cuidando muy detenidamente el hecho de que no se preste ni se interprete que se utilizan recursos públicos, el ingeniero no reparte despensa, él está al pendiente que los programas se hagan como tales”, precisó.

Sin embargo, aunque el alcalde aseguró que José Luis Acosta no entrega despensas, apenas la semana pasada el área de Comunicación Social envió un video y fotografías en donde el funcionario está repartiendo los apoyos municipales a la ciudadanía irapuatense.