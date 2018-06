Carece Comité de Investigación para la Salud de medio para divulgación

El Ceis, perteneciente a la secretaría de salud del estado, también lucha por obtener presupuesto para realizar sus investigaciones

Catalina Reyes

Guanajuato.- El Comité de Investigación para la Salud (Ceis), perteneciente a la Secretaría de Salud del Estado, no cuenta con presupuesto para financiar investigaciones y muchas investigaciones que han realizado no se han publicado. Así lo reveló su secretario técnico, Efraín Navarro Olmos, ante diputados de la Comisión de Salud del Congreso. “Hay muchas investigaciones que se quedan en el cajón y no se publican”, lamentó, aunque no explicó la razón.

Expuso que el objetivo del Ceis es impulsar las investigaciones científicas para mejorar la salud, por eso, desde 2001 realiza concursos de investigación y a la fecha se han entregado 94 reconocimientos a las mejores investigaciones en salud, a partir de que se han recibido mil 167 trabajos desde ese año.

Más adelante, dentro de las ‘debilidades’ del plan de trabajo 2018 del Comité, señaló: “No cuenta con recurso financiero, falta de personal capacitado y falta de reconocimiento”. Además, como ‘amenazas’ precisó la “falta de apoyo y cooperación interinstitucional”.

Navarro Olmos dijo que es importante proyectar a Guanajuato como un estado interesado en la investigación y la ciencia, como una aportación ante los problemas de salud pública que se tiene en México. “Las principales causas de las enfermedades, tanto a nivel estatal y nacional, son las que nos preocupan, son las áreas que más necesitan de un aporte científico, son las áreas que más necesitan ser exploradas para poder llegar, sino a la solución del problema, sí a una mejora o bien generar algún aporte”.

Agregó, que Guanajuato tiene todos los recursos para destacar en la investigación en la salud, “la entidad tiene áreas para el desarrollo tecnológico que apoye a salud, desarrollo, incluso, de medicamentos y también de herramientas que puedan facilitar o apoyar a disminuir muchas de las complicaciones de algunas enfermedades”.

AL