Caravana contra AMLO recorre las calles por tercera vez en Salamanca

Salamanca.- Con apenas una veintena de vehículos se realizó la tercera caravana #AMLOveteYA, que recorrió las calles del norte al sur de la cabecera municipal.

La caravana salió del bulevar Bicentenario, pasó por Clouthier, Tenixtepec, Faja de Oro, Zaragoza, Juárez, Libertad y Pípila. Enseguida llegaron a la zona sur para recorrer Obregón y de nuevo Faja de Oro hasta llegar a Mega Soriana, donde concluyeron.

A la convocatoria del Frente Nacional AntiAMLO se sumaron para exigir una vez más la renuncia del presidente de la República.

Los manifestantes accionaron el claxón en el recorrido por las calles, además de portar pancartas con leyendas como: “AMLO vete ya, no a los puntos del foro de Sao Paulo, #Somos México; México ya no te quiere; AMLO se va, ten tantita dignidad; López de va, ya no te queremos y el #Somos FRENAA y medicinas para los niños con cáncer”.

A su paso por las calles algunos ciudadanos mostraban su apoyo, otros les ignoraban y hubo quieres respondieron con porras hacia el presidente.

