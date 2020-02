Capturan a 3 por usar armas de fuego

Redacción

León.- En diferentes puntos de la ciudad se registraron varios ataques por disparos de arma de fuego, donde fueron lesionados dos personas por disparos de arma de fuego y la detención de tres hombres con la portación de armas.

Todo inició cerca de las 9:37 de la noche de este martes cuando 3 hombres fueron detenidos en el cruce de las calles Zamora y el Bulevar Hidalgo en la colonia Héroes de Chapultepec, los detenidos responden a los nombres de Francisco de 20 años, Jorge de 25 años y Maximiliano de 25 años de edad, fueron presentados ante las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

Mientras que más tarde casi de manera simultánea, pasadas las 11 de la noche, 4 ataques se dieron en diversas colonias.

El primero en el Barrio de San Miguel, en la calle Río Conchos, donde una persona resultó herida por disparos de arma de fuego pero fue trasladado a recibir atención médica a la clínica t-21 del seguro social.

El segundo hecho fue sobre la calle Mónaco y Bulevar Mariano Escobedo en la colonia Oriental Anaya, donde una persona fue lesionada en la cabeza y fue trasladado en un vehículo particular a recibir atención médica en un Hospital privado del centro, pero no fue aceptado y lo llevaron a una clínica particular donde se reportó grave de salud.

Por último, en el exterior de dos viviendas se hicieron varias detonaciones de arma de fuego, una de ellas en el circuito Camaleón, esquina con el Bulevar Constelaciones de la Colonia Villas de San Juan y Otras en la Colonia Santo Domingo.

En ninguna de estas agresiones se registraron personas detenidas a pesar de los amplios operativos que se hizo por parte de Policía municipal y elementos de la Guardia Nacional.