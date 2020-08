Captan muerte de anciana al caer de cara después de que un can la derribara

Redacción

China. – Una mujer de la tercera edad de 88 años murió en la provincia de Xingtan tras ser derribada por un perro que escapaba de su dueña.

Ella estaba en la calle al momento en que la correa de este can se atoró en sus pies tirándola con violencia al suelo mientras aquel escapaba a toda velocidad.

Tras ello llega una chica, presunta dueña de la mascota, y al ver a esta persona en el suelo escapa a toda velocidad mientras el perrito la sigue con su correa suelta; pese a que la víctima fue llevada a un hospital no sobrevivió; la policía investiga el caso.

Chinese pensioner, 88, dies after falling onto her face when pet’s leash sweeps her legs away https://t.co/m5lhbV6A1J

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 18, 2020