Captan imágenes del helicóptero donde viajaba Kobe Bryant antes de accidente

Redacción

California.- A través de un video, fue captado el helicóptero donde viajaba el basquetbolista Kobe Bryant y otras ocho personas más minutos antes del trágico accidente.

Un residente de Glendale dio a conocer el video a través de su cuenta de Twitter, explicando que suele filmar o fotografiar “todas las cosas raras” que suceden sobre su casa.

En esta ocasión, la aeronave que transportaba a Bryant parecía estar moviéndose en círculos, y eso llamó su atención.

“Desafortunadamente, esa mañana no me di cuenta de que estaba filmando el helicóptero en donde estaban Kobe Bryant, su hija y otros, 31 minutos antes de que se estrellara”, escribió.

Ese helicóptero era “muy ruidoso” y volaba muy cerca de su vivienda con el “motor al máximo”, relató.

Con información de RT Noticias

SZ

I try and video /photograph all the weird stuff happening above my house in Glendale,CA. Unfortunately this morning I didn’t realize I was filming the helicopter Kobe Bryant, his daughter and others were in 31 minutes before they crashed . RIP pic.twitter.com/8zdiplvEbv

— THEIR ONLY DREAMS (@theironlydreams) January 27, 2020