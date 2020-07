Captan gran explosión en una fábrica en China

Redacción

China. – En la ciudad-prefactura de Fuxin se grabaron las imágenes de cómo explota una planta con tal fuerza que la onda expansiva rompió las ventanas de casas aledañas.

Se sabe que vehículos de Bomberos y ambulancias llegaron a la escena, aún la causa de esta gran explosión no ha sido esclarecida.

Te dejamos el video:

#Breaking: A plant in Northeast China’s Liaoning Province exploded on Saturday night, as online videos show the windows of nearby houses being shattered. Fire and rescue vehicles have been dispatched to the scene: media reports pic.twitter.com/kBnSYITS47

— Global Times (@globaltimesnews) July 11, 2020