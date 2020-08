Captan explosiones en Corea del Norte, hay al menos 15 muertos

Redacción

Líbano.- Tras las explosiones registradas en la capital libanesa, Beirut. El Ministerio de Salud reportó más de 30 muertos y al menos 3 mil heridos tras el incidente.

Esta onda expansiva golpeó edicificios a kilómetros de distancia, además una nube de escombros y polvo se elevó por el cielo. Incluso el aeropuerto internacional de Beirut ha resultado afectado pese a encontrarse a kilómetros del lugar de la explosión.

En redes sociales se difundió un video del Hospital Joseph de Beirut después de que la capital fuera sacudida. En las imágenes se observa el centro médico lleno de heridos ya que no hay suficiente espacio para todos. Varios se encuentran sentados en los pasillos manchados con la sangre de las víctimas.

George Kettaneh, jefe de la Cruz Roja libanesa, ha señalado que cientos de personas que resultaron heridas fueron llevadas a hospitales, mientras otras muchas permanecen atrapadas en edificios dañados por la explosión y dentro del área de la explosión.

Allah with you all

Everything will be okay Inshallah 🤲🏻

Stay safe 💔 #Beirut pic.twitter.com/v8uBamNaxU

— sedra🌙#پابەندین (@barzanii98) August 4, 2020