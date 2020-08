Captan enorme “medusa roja” en el cielo de Texas

Redacción

India. – Luego de que su marido se quitara la vida una mujer de Ahmedabad fue detenida puesto que se le culpa por “incitación al suicidio” ya que el hombre, según testimonios, decidió tomar ese camino porque ella no quería tener relaciones sexuales.

Geeta Parmar de 32 años fue acusada por su suegra, Muli Parmar de 55, afirmando que en todo lo que llevaban de casados, 22 meses, nunca quiso tener intimidad con él, la señala como culpable del estrés mental de su hijo.

Comentó: “Una vez que entré en la habitación de mi hijo y descubrí que él y mi nuera estaban durmiendo en camas diferentes. Cuando le pregunté a mi hijo sobre esto, me dijo que no tenían relaciones físicas, ya que Geeta había prometido que no se acostaría con él”.

El occiso, Surndrasinh, estaba en su segundo matrimonio tras su divorcio dos años antes; Geeta ya se había divorciado dos veces; ambos tenían discusiones frecuentes e incluso todo se fue por la borda cuando ella se mudó a casa de sus padres.

