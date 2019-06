Captan en video a ¿Dobby?

Sin saber si es verdad o mentira, el video se ha vuelto viral por la similitud que guarda la criatura con un ser de ficción

Redacción

México.- Un video está dando la vuelta al mundo luego de que se descubriera que el elfo ‘Dobby’ de la saga ‘Harry Potter’ puede ser real.

El video original fue compartido en Facebook por Vivian Gómez, quien aseguró haber visto a un ente extraño paseándose frente a su cochera.

Vivian, decidió mirar los videos de sus cámaras de vigilancia y lo que encontró resultó ser tan aterrador que decidió compartirlo con sus amigos, desde luego varias personas no se tomaron tan enserio esto y le dijeron que no se preocupara pues solamente se trataba del personaje creado por J.K. Rowling.

“Desperté este domingo por la mañana y vi esto en mi cámara, todavía estoy tratando de averiguar ¿qué diablos es? Primero vi una sombra caminando frente a mi puerta, después vi esta cosa ¿Alguien más ha visto esto en sus cámaras? Las otras dos cámaras no captaron nada por alguna razón”, se lee al pie del vídeo que ha generado más de 7 millones de reproducciones.

Aunque fue difundido la semana pasada, hasta ahora continúa siendo un misterio sobre lo que es, esta criatura que todo el Internet ha llamado ‘Dobby’.

Hasta ahora se ha compartido más de 127 mil veces por Facebook red social donde se dio a conocer, y ha desatado miles de teorías y reacciones en la web.

Why does “Dobby” look like he just stumbled out of the bar at 3am 😂 pic.twitter.com/cYzqmjvKdw

— Josh Thomas (@milehigherjosh) June 9, 2019