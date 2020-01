Captan en grabación cómo un pato alimenta pacientemente a unos peces

Esto lo captaron las cámaras que estaban dentro de la unidad, por suerte todo se quedó en el mero robo pues si la persona a la que le arrebataron el bolso no lo hubiera soltado habría caído hacia afuera

Redacción

India.- Un video de esta parte del mundo ha llegado a las pantallas móviles de muchas personas alrededor del globo debido a lo sorprendente que resulta lo que sucede allí.

En las imágenes pude notarse cómo dos pasajeros se encontraban arriba de un tren en movimiento cuyas puertas se encontraban abiertas.

Hasta pasado casi la mitad del video no sucede nada, hasta que de pronto un hombre sube a la unidad, que dicho sea de paso seguía sin detenerse, para robarle a la mujer que estaba allí su bolso, del jaloneo que le dio casi la tira hacia afuera.

Por suerte esta señora logra sostenerse con la mano a la puerta, mientras que un señor que estaba junto a ella la detiene para que no cayera. Luego de que ocurrió esto, la empresa encargada de los trenes se deslindó de los hechos; las autoridades ya empezaron las investigaciones.

Indrayani Pune to Mumbai between Mumbra to thane ( Mumbra tunnel) pls look into the matter as it’s every day problem @Central_Railway @rpfcr @RailMinIndia @PiyushGoyalOffc @RailwaySeva @_JAINMITESH @ pic.twitter.com/uS5zVkCtUI

— Manish Jain (@JainManish123) January 14, 2020