Captan derrumbe de construcción que dejó al menos un muerto

Hasta el momento las labores de rescate continúan, pues se ha reportado que compañeros obreros siguen desaparecidos

Redacción

Nueva Orleans.- El colapso de un hotel en construcción este sábado ha dejado al menos un muerto y tres desaparecidos en la ciudad estadounidense, esto fue afirmado por autoridades norteamericanas.

Además de esto, 19 personas resultaron heridas. Una de ellas negó ir al hospital, pero las otras 18 se encuentran hospitalizadas, su condición es estable.

El colapso de la estructura se dio a primera hora de la mañana, cuando los pisos superiores del hotel y casino, de 18 plantas de altura, se derrumbaron sobre el resto del edificio, provocando el desplome de la fachada y de buena parte de la estructura interior, entre las calles de Canal y North Rampart. El hotel se encuentra cerca del barrio francés, una zona muy turística del centro de Nueva Orleans.

El grupo de empleados de la construcción que se encontraban en las inmediaciones del derrumbe han avisado de que todavía están buscando a compañeros que se encontraban dentro del edificio en el momento del colapso, según el Nola-Times Picayune.

La Policía ha acordonado la zona mientras los servicios de Emergencia y Rescate han comenzado las tareas de localización de los posibles desaparecidos.

INCREDIBLE VIDEO: Viewer video from Michael Dalle captures the moment the construction site for the Hard Rock Hotel collapsed on Canal Street Saturday morning. No injuries reported. Stay with WWL-TV for more. pic.twitter.com/AxkbniBrZI

— WWL-TV (@WWLTV) October 12, 2019