Captan cuando un hombre cae de un tren en movimiento

Redacción

Inglaterra.- Un video no ha tardado en hacerse viral pues muestra una grandiosa hazaña hecha por un camarero que trabajaba en un restaurante.

Jamie Shoebridge se convirtió en una gran sensación por la grabación en la que se ve cómo cae cuando llevaba cuatro platos en sus manos al perder el control; sin embargo a pesar de todo se las ideó de tal forma que no dejó caer ni un solo gramo de comida que llevaba.

Él mismo se dijo haber estado muy impresionado pues ni siquiera él sabe de qué manera fue posible esto; después de todo la comida fue entregada con éxito.

The moment a waiter stumbles at a Nottingham restaurant in Britain. He was carrying four dishes but manages not to drop a single plate after falling over.

The media has described him as a ‘circus waiter.’ pic.twitter.com/uVdL1nzCVd

— Gulf Today (@gulftoday) February 15, 2020