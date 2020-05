Captan brutal video de avispa asiática matando a un ratón

Redacción

Estados Unidos. – Un hombre llegó a un supermercado con una máscara facial para evitar contagios por Covid-19; lo que sorprendió a todos es que iba con una capucha del Ku Klux Klan.

Esto ocurrió el sábado dos de mayo en Vons de Santee, cosa que le ocasionó la molestia a quienes se encontraban en el sitio, los empleados obligaron a que se fuera del sitio y finalmente accedió cuando estaba en la fila de la caja.

El alcalde de San Diego, John Minto, manifestó también su repudio y comentó lo siguiente: “Muchas gracias a todos los que dieron un paso adelante para reducir este triste recordatorio de intolerancia. Santee, sus líderes y yo no toleraremos tal comportamiento”.

What the fuck is wrong with America? pic.twitter.com/aBOVi2jeM7

— Alex Cole (@acnewsitics) May 4, 2020