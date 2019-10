Captan al campeón de los pesos pesados ayudando a un desconocido a empujar su auto

El mexicano Andy Ruiz observo que una persona se encontraba en problemas a mitad de la carretera por lo que decidió apoyar en lo que se pudiera

Redacción

México.- Andy Ruiz Jr. volvió a dar muestra de su sencillez, luego de que fuera captado ayudando a empujar un auto en la calle.

En una grabación difundida en redes sociales se ve al campeón de los pesos pesado ayudando a un hombre en una calle de Estados Unidos.

El mexicano circulaba con unos amigos en su Lamborghini Urus cuando notó un Land Rover detenido en medio de la carretera siendo empujado por su dueño.

En compañía del también boxeador Anthony Garnica llevaron empujando la camioneta hasta un lugar seguro para que ahí fuera revisada por un mecánico.

Unified heavyweight champion of the world @Andy_destroyer1 helping a stranger push their car to safety 👏👏 pic.twitter.com/Vi1fZcOHEy

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) October 27, 2019