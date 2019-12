Captan a un guardia de seguridad secuestrando a un niño de un centro comercial

El hombre aprovechó el momento en que la abuela del menor hablaba con otra persona para sacarlo del carrito y llevarselo en brazos

Sudáfrica.- Cámaras de seguridad de un centro comercial lograron grabar el momento en que un guardia de seguridad del establecimiento secuestra a un niño de dos años aprovechando que su abuela habla con otra persona.

Esto ocurrió la semana pasada en la ciudad de Durban. En el video se puede apreciar al hombre acercarse al carrito de compras en donde se encuentra el menor y lo saca casualmente sin que su abuela se de cuenta. Luego, el criminal abandona el supermercado cargando al pequeño en sus brazos.

No es sino hasta casi un minuto después que la mujer se percata de la ausencia de su nieto y sale apresuradamente del local para buscarlo.

Afortunadamente, logra encontrarlo en el pasillo del centro comercial, todavía con el guardia. La mujer denunció al hombre ante la administración del establecimiento que llamó a la policía para que detuvieran al secuestrador

