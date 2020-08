Captan a jugador de Chivas de fiesta

Redacción

Guadalajara.- Cristian Calderón, quien juega para las Chivas, se ha vuelto noticia debido a su falta de atención a las recomendaciones sanitarias. El jugador rojiblanco fue captado en una fiesta en la que había hasta grupo musical.

El Guadalajara es uno de los equipos que más contagios y bajas han tenido en el inicio del torneo, por lo que la directiva ha dejado claro que deben ser más cuidadosos de los lugares que visitan.

Sin embargo como se muestra en las imágenes difundidas, el lateral no estaría siguiendo el protocolo ya que se le captó en una fiesta donde se puede ver como es uno de los que participó como cantante mientras un grupo musical amenizaba la reunión.

En las fotografías, el jugador está sentado junto a un músico, con micrófono en mano y aunque no se puede ver muchas personas sí se aprecia que hay muchas sillas al fondo lo que hace pensar que más de 5 personas asistieron a la reunión.

Si bien no se sabe si las fotos son recientes o fueron tomadas días antes de todo lo que está pasando con el Guadalajara es algo que no les ha gustado a los aficionados que cuestionan la actitud del jugador, ya que no es la primera ver que se le ve haciendo ese tipo de actividades.

También lee:

LC