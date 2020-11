Capitalinos se quejan del gobierno por restricciones en la ciudad

María Espino

Guanajuato.- Capitalinos se quejan de que el gobierno municipal imponga restricciones a los habitantes de la ciudad de Guanajuato, cierre bancos y calles, pero sea condescendiente con el turismo para quienes la ciudad está abierta e incluso señalan que muchos turistas no traen cubrebocas, mientras que para los visitantes la ciudad está abierta pero la recomendación a los cuevanenses es que no salgan de casa.

Las opiniones y comentarios al respecto se desataron en las redes sociales tras una publicación realizada el domingo en la página oficial de Facebook de la Secretaria de Salud del Estado de Guanajuato (SSEG) en donde se precisa “Esta noche tenemos 297 enfermos graves de la #COVID19 en nuestros hospitales; la cifra sigue en aumento; ayúdanos #UsaCubrebocas y de preferencia #QuedateEnCasa#UnidosSaldremosAdelante”.

Dicha información encendió a muchos internautas que viven en la capital guanajuatense que criticaron severamente que las autoridades de gobierno municipal de la ciudad de Guanajuato mantengan abierta la ciudad: bares, restaurantes, centros comerciales, etc., para los turistas, pero cierran espacios a los cuevanenses y se haga responsable a los capitalinos del incremento de contagios cuando se da entrada a todo visitante sin que aplique todas las medidas de prevención y son ellos los que pueden estar dejando contagios en la ciudad.

En redes sociales los internautas molestos con lo permisivo que están siendo con la llegada de turistas a la capital, subieron imágenes que muestran la gran cantidad de camiones que este fin de semana llegaron al estacionamiento de la ex Estación del Ferrocarril y también se observa que hay mucha gente en los negocios emplazados en esta zona, así como también en el centro histórico en donde se puede apreciar que mucha gente no lleva cubrebocas.

Hay quienes como Emmii Grami prevén que durante el “Buen Fin” estará peor y habrá mucha gente en calle, “ y ahora con el buen fin será peor mucha gente en centros comerciales”.

En una de las publicaciones, hecha por Itzel Aguilar, en la página de Facebook Guanajuato Somos Todos, cuestiona al alcalde capitalino Alejandro Navarro Saldaña, “quisiera hacerle una pregunta al señor -Navarro- espero no ofender a nadie, pero otro fin de semana lleno de turistas, la mayoría sin tapabocas y sin su sana distancia… ¿cómo quiere quitar tantos contagios que hay aquí en Guanajuato de COVID-19? Si a los ciudadanos nos pide que no salgamos de casa y usemos tapabocas, cuando salgamos si no nos meten presos y nos restringen muchas cosas; ¿qué incongruencia es está? ¿De qué sirve que todos hagamos caso si al gobierno le vale la salud de los guanajuatenses dejando entrar cada fin de semana a tanta gente sin ninguna medida sanitaria? ¿Por qué no vino Navarro en compañía de sus títeres de protección civil mínimo dándoles indicaciones a los turistas?

Isidro Contreras, “he leído en periódicos donde los prestadores de servicios turísticos culpan a la ciudadanía de los aumentos de contagio, pero no de las nulas medidas de sanidad que hay. Aceptémoslo, los tapetes con fabuloso y el termómetro en la mano no sirven de nada. Lo que a mí me molesta es el hecho de que toda la responsabilidad recaiga en los ciudadanos y no en los turistas ni en los irresponsables prestadores de servicios”.

Elena Ramírez, “pero quieren turistas y al gobierno le vale y aquí en el seguro social uni-fila y todos hechos bolas”.

Madeline Palma Ran, “de todos es la culpa de los turistas que no se quedan es su casas de la gente de Guanajuato que no nos cuidamos y no aplicamos las reglas para prevenir Covid, del gobierno que jamás le importa la gente solo sus números y el dinero que entra… ¡De todos!”

Silvia Hernández, “yo creo que la responsabilidad es de cada persona que no se pone el cubrebocas, nada nos cuesta si nos queremos un poquito a cuidarnos, cada quien pongamos nuestro granito de arena, no culpemos de todo a los demás, no seamos tan irresponsables”.

