Capitalinos ‘luchan’ por lugares estacionamiento

El límite de aparcamiento en la Subterránea genera problemas en Pastita, Paseo de la Presa y Pozuelos; vecinos denuncian la injusticia de reducir cajones pero mantener a empresas con permisos para apartarlos

Moisés García

Guanajuato.- La medida de limitar el tiempo de estacionamiento en la calle Subterránea, provocó que conductores ocupen otras partes cercanas a la zona centro en las que no se aplican multas, generando que dichas calles se saturen de automóviles y de problemas.

Zonas como Pozuelos, Pastita o Paseo de la Presa y en zonas de ‘parking’ gratis, a diario ocurren abusos y hasta enfrentamientos entre capitalinos.

Así se pudo comprobar en un recorrido de este diario tras la queja de un vecino inconforme, pues según lo comenta, en el más pequeño rincón en el que la ley no pueda alcanzarlos es en donde aparcan sus autos y de esta forma poder realizar sus actividades diarias sin el pendiente que se ha vuelto mantra “no me vayan a infraccionar”, o su variante que reza “no me vayan a quitar la placa”.

Sin embargo, este hecho a su vez provocó que los habitantes de estas partes de la ciudad tengan que “competir con otros automovilistas para poder aparcar sus autos en la cercanía de sus casas”.

Según lo resaltan, no es que antes no ocurriera, “el problema ahora es que se registra a toda hora, y con el doble de autos que había antes”.

A su parecer, “la cancha, no es pareja”, como lo dice el dicho popular, pues mientras que los automovilistas particulares prácticamente tienen que ‘cazar’ lugares, algunas empresas, organismos o dependencias, se apoderan de la vía en contubernio con las autoridades que lo permiten, a veces incluso con el pago de un permiso.

El ejemplo está en Paseo de la Presa, donde sitios como el Hotel Villa María Cristina, en cuyos letreros anuncia que el permiso PVP-0904/2012, otorgado por Desarrollo Urbano le da la autorización para tener zonas exclusivas de estacionamiento en plena vía pública.

Lo mismo ocurre en la sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI), o hasta la Casa del Pensionado, en donde con postes y cadenas evitan que otros utilicen los espacios.