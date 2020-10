María Espino

Guanajuato.- Ante el hecho de que panteones permanecerán cerrados el 1 y 2 de Noviembre, los capitalinos han comenzado a acudir a los camposantos que hay en la ciudad de Guanajuato para llevar flores a sus difuntos.

Al interior del panteón de Santa Paula, el más antiguo en la capital, se aprecia a varias personas que afanosamente limpian las tumbas de hierba seca, flores muertas, basura, además limpian los floreros o recientes que ahí tienen para colocar las flores u ofrendas que llevan a sus familiares fallecidos.

Muchas gavetas lucen alegres y adornadas con las flores de cempasúchil y garra de león, que con sus brillantes colores cambian la imagen un poco la imagen desolada que suele imperar en el panteón, por un ambiente un tanto festivo, enigmático y de nostalgia.

Correo realizó un recorrido al interior del panteón y se observó que entre los visitantes había desde niños menores de cinco años, hasta personas de edad avanzada que con el apoyo de un bastón caminaban un tanto despacio para llegar hasta la tumba de sus familiares y dejar un ramo de flores.

Sara Andrade, capitalina, dijo considerar innecesario que cierren panteones el “Día de Muertos”, pues manifestó que en cementerio no están tomando las medidas necesarias para prevenir contagios, dijo que la gente entra sin que sea revisada de la temperatura y si quiere llevar cubrebocas bien y si no nadie les dice nada, por ello dijo considerar que esto fue sólo adelantar la visita a los difuntos.

“Para mi viene saliendo lo mismo porque la gente está acudieron días anteriores, tomaron la decisión de cerrar el 1 y 2 pro la gente con sus tradiciones no va a dejar de traer sus flores a sus difuntos, para mi es la misma situación que lo dejara el mero día (…) no están revisando nada, ni el cubre boca, al menos yo no traigo el cubrebocas pero no están tomando las medidas necesarias: no están revisando el uso de cubrebocas, no están tomando la temperatura, no hay alcohol en gel, entonces hayo innecesario tomar esa decisión de cerrar el panteón”

Libre entrada, sin medidas de revisión

Cabe señalar que en la puerta principal del recinto no hay ningún filtro de desinfección, no hay nadie tomando temperatura a los visitantes, así como tampoco nadie se hace cargo de garantizar que todo el que ingrese lleve puesto el cubrebocas, así como tampoco hay gel antibacterial disponible para que la gente limpie sus manos, por lo que sin ningún tipo de restricción los ciudadanos entran, visitan a sus difuntos, les hacen compañía un rato mientras limpian las tumbas o gavetas, rezan y luego se retiran.

De acuerdo a Enrique López Morales, encargado del área administrativa de panteones en el municipio, la indicación que tienen es mantener las puertas abiertas y permitir la entrada a la ciudadanía sólo hasta el sábado 31 de Octubre y cerrar el 1 y 2 de Noviembre, pero nadie indicó que se haga una revisión desde que ingresa la población.

“Nada más tenemos las ordenes de tener el panteón cerrado el 1 y 2 de Noviembre; hasta el día 31 puede la gente visitar a sus familiares, se les recomienda que traigan su cubrebocas y si se puede traigan gel, pero tomen sus distancias, que no estén juntos”, explicó Morales y señaló que, desafortunadamente la gente no hace caso de acatar las medidas de prevención recomendadas.

Enrique López señaló que desde hace ya ocho días los capitalinos comenzaron a llegar en distintos horarios al camposanto para visitar a sus difuntos; dijo que no hay un registro de cuántas personas han entrado, sólo comentó que aproximadamente cada minuto entran en promedio unas cinco personas, que en total calcula por día una entrada de 250 visitantes y apuntó que para este viernes y sábado se espera que aumente considerablemente la afluencia de personas.

Además recordó que en años anteriores llega mucha gente a visitar el panteón tanto ciudadanos como turistas que llegan buscando conocer el emblemático cementerio alcanzando un ingreso de hasta 55 mil visitantes únicamente los días 31 de Octubre y el 1 y 2 de Noviembre.

