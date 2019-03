Capital no sufre de robo en obras… porque no tienen: delegada CMIC

Claudia Ramírez reconoció que en el municipio no se infiltran criminales a robar en las obras, pero no por falta de inseguridad, sino porque este año no se realizará ninguna

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- “Los constructores de la capital de estado no han padecido de inseguridad o la infiltración de delincuentes en sus obras, pero porque no tienen asignada ninguna obra pública”, afirmó la vicepresidenta de la delegación Guanajuato de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), que incluye a 14 municipios del noreste del estado, Claudia Ramírez Martínez.

Señaló que aunque el tema de la infiltración del crimen en constructoras se ha presentado en otros municipios como Irapuato, en la capital del estado no ha ocurrido. Sin embargo, reconoció que esto no es porque no exista la inseguridad, sino porque las obras pactadas con la federación para este año no se realizarán.

“Lamentablemente, los compañeros de la región Irapuato están comentado esa parte que efectivamente han sufrido ese tema de que se están infiltrando, empiezan a trabajar y ya saben qué día pagas, cómo pagas… afortunadamente aquí en Guanajuato no hemos tenido ese tema desafortunadamente porque no hay obras, entonces la gente empresaria lamentablemente estamos sin obras y en ese sentido no podemos presumir de esa parte”, preciso.

‘El castigo de la federación’

Respecto a la nula contratación de empresas capitalinas y del noreste de la entidad para obras públicas, Claudia Ramírez consideró que la federación está castigando al estado tras los recortes presupuestales, lo cual está afectando la economía de las constructoras.

Dijo que ayer por la mañana, la CMIC Guanajuato sostuvo un desayuno con el secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (Sicom), Tarcisio Rodríguez, quien les presentó el programa de obra pública.

“(Ahí) confirmó lo que ya todos sabemos: que hubo una disminución de manera importante; estamos hablando de casi un 70% menos de lo que estábamos ejerciendo el año pasado lo cual impacta, obviamente”.

Finalmente señaló que aunque se proyectan obras grandes por parte del estado, en el municipio de Guanajuato la mayoría de las constructoras son empresas pequeñas, por lo que no podrían concursar por una obra de 50 o 60 millones de pesos.

