María Espino

Guanajuato.- Los 6 mil 600 maestros de educación básica en la ciudad de Guanajuato ya fueron capacitados en una ‘metodología de aprendizaje hibrido’ para el regreso a clases en formato hibrido (presencial y virtual) el próximo 30 de Agosto.

Nicolás Gutiérrez Ortega, delegado de la SEG, en la región centro-oeste, señaló lo anterior y mencionó han invertido cerca de 5.5 millones de pesos para rehabilitar los planteles educativos y adecuarlos para el regreso a clases presenciales.

Señaló que la mayoría de los mil 400 planteles educativos que abarca la región ya fueron saneadas y adaptadas para que sean espacios seguros para los alumnos. Únicamente son seis escuelas las que no podrán operar por distintas causas, pero se intervendrán para que puedan iniciar actividades.

Además, comentó que en este regreso a clases no será obligatorio el uso de uniforme para los alumnos y en caso de que sea exigido los padres de familia podrán hacer su queja directamente en la delegación para que se haga la investigación pertinente.

Ortega adelantó que a partir del próximo lunes iniciará la fase intensiva del Consejo Técnico en donde se formalizará como es que será la actividad en todas las escuelas.

Apuntó que cada escuela tendrá libertad para que ellos definan la manera en cómo atenderán a los alumnos de acuerdo en la capacidad de las aulas y basado en ello acuerden con los padres de familia la mejor manera de que los estudiantes regresen de manera presencial a clases, es decir los profesores diseñaran junto a padres de familia el trabajo presencial y clases virtuales.

Respecto a la matricula que registran de alumnos registrados dijo que aún no tiene con precisión cuantos van por que las inscripciones están abiertas aún y seguirán la siguiente semana; aunque no refirió cifra dijo que no ha tenido reportes de que haya mucha negativa de parte de los padres de familia para que los alumnos regresen a clase.

Finalmente manifestó que por parte de la Secretaria de Salud del Estado de Guanajuato (SSEG) realizarán un análisis para una semaforización y determinar si hay zonas con más riesgos que en donde no se pueda dar el retorno a las aulas.

Al respecto, Juan Carlos González Araiza, titular de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno de la Secretaria de Salud del Estado de Guanajuato, dijo que el regreso a clases presenciales es inminente, por lo que señaló que, por parte de autoridades de educación, les hicieron la petición para que hicieran los protocolos de salud y después se hará una visita para inspeccionar las condiciones de cada escuela y revisar que estén bien los protocolos.

Araiza precisó que en algunos planteles educativos ya hicieron unas visitas, pero en la mayoría apenas están revisando los protocolos.

EZM