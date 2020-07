Capacitan a delegados municipales para reconocer casos de Covid-19

Daniel Moreno

Comonfort.- Que nadie se asuma como dirigente de MORENA en los municipios pues en todo el país no existe un solo comité municipal dijo Enrique Alba Martínez, secretario de derechos humanos en el comité directivo estatal.

De visita por Comonfort y luego de una reunión con el alcalde José Carlos Nieto, el representante de Movimiento de Regeneración Nacional dijo conocer el posicionamiento de aquella carta publicada por supuestos integrantes del comité municipal en la cual se deslindaron del gobierno del alcalde de Comonfort.

Sin embargo Enrique Alba Martínez manifestó ese documento es ilegal pues no representa a nadie al no estar conformado ningún comité directivo municipal: “no hay comités municipales en ninguna parte del país, desde el 2015 no existen comités municipales”

Por eso el representantes estatal indico a quienes militan en MORENA y tengan alguna duda acercarse a él para darles toda la información al respecto.

El directivo agregó que al hablar del gobierno de Comonfort el alcalde José Carlos Nieto representa una de las mejores administraciones de MORENA en Guanajuato.

El secretario de derechos humanos resalto que justamente este fin de semana sesionó el consejo nacional de MORENA para definir la manera en que se renovaran los comités municipales esto de cara al proceso electoral del año próximo.

G.R