Capacitación en línea, la oferta actual de Cofoce

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Tras darse a conocer la entrega de vales de despensa para reactivad la economía local, el diputado local de Morena, Raúl Márquez Albo, pidió que estos apoyos no sean entregados de manera selectiva a habitantes de ciertos municipios y que el programa no se vaya a ‘pintar de colores’.

El legislador manifestó que ante la crisis económica derivada de la pandemia por Covid-19 que ha afectado principalmente a pequeños comercios, deben aplicarse todas las medidas posibles y necesarias que permitan a los ciudadanos acceder a cualquier tipo de apoyo, como la entrega de vales de despensa.

No obstante señaló que la distribución de apoyo debe realizarse con total transparencia “que no lo hagan selectivo para que no se vaya a pintar de colores y que tome carácter electoral, esa es la única petición y recomendación, solicitar que se transparente la información, que sea ágil y que sea generalizado sin que sea selectivo a grupos o municipios en particular”.

Los vales de despensa del gobierno del estado serán repartidos entre la población vulnerable para que puedan adquirir alimentos en mercados públicos, tiendas y misceláneas de los 46 municipios. Los comerciantes y/o productores que vendan sus mercancías bajo este esquema podrán acudir a canjear los vales por dinero en efectivo en cualquier farmacia del ISSEG y de esta forma recuperar el valor de sus ventas. Cada beneficiario tendrá acceso a mil pesos en los denominados ‘Vales Grandeza’.

Al respecto, Raúl Márquez Albo insistió en que es necesario que se vea con claridad que si se está aplicando el recurso, “y sobre todo que se aplique de forma generalizada, que no sea dirigido, que no sea discriminatorio, que sea para todos los municipios, que se definan bien los criterios a qué personas se les van a dar para que todos puedan acceder, las personas que llenen ese perfil puedan acceder y que realmente se haga en forma transparente, honesta y rápida”.

Hay recursos

Por otra parte, el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso local reiteró que con recortes en diversas áreas y reajustes presupuestales, el gobierno del estado podría acceder en este momento a $3 mil millones para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia.

Por si no lo viste: