Caos y pánico por choque de dos aviones en aeropuerto de Toronto

Un avión de WestJet proveniente de Cancún chocó contra otra aeronave que era remolcada en la pista del aeropuerto Pearson de Toronto, originando un incendio; no hubo víctimas y los pasajeros fueron evacuados

El Universal

Ciudad de México .- Un avión remolcado por una pista del aeropuerto Pearson de Toronto chocó contra otra aeronave con 174 personas a bordo la noche del viernes, originando un incendio pero sin causar víctimas, dijeron las aerolíneas y el aeropuerto.

El Boeing B737 de la compañía canadiense WestJet proveniente de Cancún (nordeste de México), con 168 pasajeros y seis tripulantes, esperaba en la pista cuando fue golpeado por un avión de Sunwing, otra compañía de Canadá, a las 18H00 hora local (23H00 GMT), informaron las dos compañías.

Los pasajeros fueron evacuados por los toboganes de emergencia, indicó WestJet.

En las imágenes publicadas en las redes sociales se ve la cola del avión de la compañía Sunwing en llamas y de la que sale humo negro.

“Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar del accidente para apagar el incendio“, aseguró el aeropuerto Pearson, en la ciudad más grande de Canadá.

“Los 168 pasajeros y los seis miembros de la tripulación están ilesos”, informó Westjet en su cuenta de Twitter. “Podemos confirmar que los pasajeros están a salvo en la terminal y proceden a realizar las operaciones de aduanas” en el aeropuerto.

“En el momento del siniestro no había tripulantes o pasajeros de Sunwing a bordo”, informó la propia compañía. Un tractor de pista remolcaba la aeronave.

WestJet has confirmed that WS2425, a Boeing 737-800 with 168 guests and six crew onboard, inbound from Cancun to Toronto Pearson, while waiting to proceed to the gate and stationary, was struck by a Sunwing aircraft pushing back from the gate.

— WestJet (@WestJet) 6 de enero de 2018