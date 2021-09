Fernando Velázquez

León.- El presidente de la Red Estatal de Bares y Cantinas, Javier Quiroga López, sostuvo que no solo es necesario que el gobierno del estado dé una prórroga para que estos establecimientos cumplan con lo establecido en la nueva Ley de Bebidas Alcohólicas, sino que en el caso de León, también se requiere que se vuelva a revisar el reglamento recién modificado en agosto.

Lo anterior, luego de señalar que el Ayuntamiento de León no consultó a los empresarios de este rubro al actualizar el Reglamento para el funcionamiento de establecimientos comerciales y de servicios, el cual, subrayó, no hace distinción entre los bares y cantinas que llevan décadas en funcionamiento, respecto a los nuevos.

Esto supone trabas para los establecimientos más antiguos que buscan obtener sus nuevas licencias conforme a lo dispuesto por la Ley de Bebidas Alcohólicas, para lo cual se fijó un plazo que vence este mes, según explicó.

“Si tú le pides un uso de suelo a una cantina que tiene 50 años, que en ese tiempo no existía ese requerimiento, y que uno de los requisitos para que te lo den son cajones de estacionamiento que no es que no se quiera cumplir, sino que no hay manera de hacerlo, va a ser complicado cumplirlo. Entonces necesitamos ver ese tipo de casos para los que ya están establecidos”, dijo.

Por lo anterior, Javier Quiroga indicó que sería adecuado que se cree un documento para que un establecimiento pueda acreditar su antigüedad y este a su vez sea admitido por la autoridad estatal para tramitar la licencia de venta de alcohol, y en esta condición, no se le impongan requisitos nuevos que no puede cumplir, como lo son contar con cajones de estacionamiento.

Además, destacó que la alcaldesa electa ‘Ale’ Gutiérrez ha mostrado disposición para que, en cuanto rinda protesta, se revise de nueva cuenta el referido reglamento.

“Si bien es cierto que ahorita en agosto esta administración saliente generó la actualización del reglamento municipal, sentimos que necesitamos volverlo a revisar porque faltaron ciertas consultas que no nos hicieron (…) es por eso que en las mesas sectoriales que ha hecho la alcaldesa electa, tenemos este acercamiento y tenemos el ofrecimiento de revisarlo a la brevedad”, dijo.