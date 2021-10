Gilberto Navarro

Guanajuato.- El presidente de la Asociación de Bares y Cantinas, Enrique Nieto, informó que ante la prohibición de beber en la vía pública durante el Festival Internacional Cervantino, se abstendrán de vender bebidas para llevar o dejar salir a clientes con productos.

En días anteriores las autoridades municipales anunciaron medidas estrictas para evitar el consumo de alcohol en las calles, esto como medida de prevención de aglomeraciones, reforzar seguridad y no dañar la imagen de la ciudad durante el FIC, ya que quienes incurran en esta conducta serán arrestados y tendrán una multa que puede llegar a los 4 mil 500 pesos.

Incluso se tiene contemplado que en los establecimientos con venta de alcohol haya alcoholímetros para invitar a los visitantes a que no conduzcan si consumieron bebidas etílicas.

En este sentido dijo que ya todos los establecimientos cuentan con este aparato de medición de alcoholemia, sin embargo, solo podrán hacer recomendaciones, pero están dispuestos incluso a apoyar con el pago de un taxi a los conductores.

“Los bares tenemos un alcoholímetro portátil, pero es imposible checarlos a todos, no podemos violarla, si no quieren pues no, vamos a hacer el taxi seguro, si a una persona se le pasan las copas, pedimos un taxi a la base y en caso de que no quiera pagar, nosotros lo pagamos al día siguiente no pasa nada”.

Señaló que ante las medidas anunciadas por la autoridad, no venderán bebidas para llevar y tampoco permitirán que los clientes abandonen los negocios con vasos de alcohol.

El líder de los cantineros de la capital Enrique Nieto dijo que las autoridades les autorizaron una hora de extensión de horario, pero esto en caso de que la afluencia de clientes sea buena de lo contrario cerrarán a su horario normal.

“No vamos a permitir salir con bebidas alcohólicas a la calle, va a haber una ambulancia en la plaza de La Paz, contratada por los bares en caso de que se requiera”.

Finalmente dijo que el gremio de los bares se encuentra en recuperación con el avance de la vacunación.

MD