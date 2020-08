Cantante graba su muerte durante transmisión en vivo

Nancy Venegas/Eduardo Ortega

Irapuato. – Irapuato se sumó al paro nacional de los trabajadores sindicalizados de Telmex. Unos 80 trabajadores se manifestaron en 2 sedes, para exigir que se analicen las condiciones salariales y prestaciones como la jubilación, que pretenden eliminar con la contratación de nuevos empleados.

La pandemia por Covid-19 pospuso la revisión de las condiciones laborales y prestaciones de los trabajadores sindicalizados de Telmex que estaba prevista para abril pasado. Este miércoles unos 80 trabajadores dejaron sus obligaciones labores en las instalaciones ubicadas en el Fraccionamiento Gámez y en Montes de las Cruces, para exigir sus derechos.

“Siempre ha habido este acercamiento con las autoridades y lo que lo que hemos planteado es agotar todas las instancias antes de cualquier conflicto, sin embargo pues ya en abril no se pudo se pospuso hasta junio y bueno pues ha estado también de la misma manera la pandemia por seguridad pues tampoco podemos tener asambleas nacionales y locales, a nivel nacional tenemos el emplazamiento a huelga, pero hoy también se reúnen la Secretaría del trabajo con todas las partes, vamos a esperar a que haya una solución”, dijeron los sindicalizados de Telmex.

Al asegurar que los jubilados también se suman a la manifestación, pero desde sus hogares, por ser un sector vulnerable a Covid-19, los trabajadores insistieron en la urgencia de que sus prestaciones laborales se garanticen.

“Lo que se está solicitando precisamente es que la cláusula 149 de jubilación que esa no se toque para nada, la empresa lo que pretende es simplemente decir que ya sus finanzas no son suficientes y quitarla para los nuevos los nuevos ingresos, el sindicato no está de acuerdo tenemos pendiente varios temas como las vacantes, como el asunto de los almacenes que no tenemos materiales, no tenemos herramientas para trabajar y principalmente también tenemos lo que es la separación funcional que también está pendiente”.

G.R