Monse Morales es una cantante de Pénjamo de música regional mexicana que busca trascender en el programa “Tengo talento, mucho talento”

Manuel Arriaga

Pénjamo.- Monse Morales Honesto es una cantante de música regional mexicana que busca trascender en el programa de televisión hispano en los Estados Unidos, “Tengo talento, mucho talento”.

Esposa y madre de tres pequeños hijos, Monse divide su tiempo para poder atender a su familia y además realizar presentaciones musicales en el estado de California, donde actualmente reside.

Monse Morales Honesto es originaria de la comunidad Ex-Hacienda de la Calle en el municipio de Pénjamo, en donde vivió hasta el año 2017, cuando partió en busca del “sueño americano” y emigró hacia los Estados Unidos acompañada de su familia.

Desde pequeña siempre tuvo la afición de cantar, y eso la llevó a participar en el coro de la iglesia de su comunidad de origen. Además, le apasionan los bailes regionales mexicanos.

Aunque debe atender sus labores domésticas, su esposo le brinda todo el apoyo necesario para que ella pueda luchar por su sueño.

La interpretación de la música regional mexicana ha llevado a Monse a realizar presentaciones en fiestas familiares y restaurantes en California, pero además, ha tenido la oportunidad de compartir escenario con artistas famosos como La Banda Maguey, Beatriz Adriana, Héctor Montemayor, entre otros.

Luego de audicionar para el programa estadounidense de televisión “Tengo talento, mucho talento” , Monse Morales busca ganar experiencia y enfrentarse al reto profesional de trascender en el mundo musical.

“Amigos, el sólo hecho de tener el valor de pararme aquí ya me siento muy bien !Y si no lo logro esta vez no me desanimo, los tiempos de Dios son perfectos!”, compartió a través de sus redes sociales.

