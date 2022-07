Cañón de la India, la colonia de León, sufre robos y falta de servicios desde hace tiempo. Las condiciones empeoran en temporada de lluvias

Jazmín Castro

León-. Los vecinos de la colonia Cañón de la India aseguraron que están hartos de los robos y daños que los asaltantes han provocado a las áreas comunitarias.

Desde hace meses se robaron el cableado y han dañado algunas lámparas en la iluminación de las calles; sin embargo, también están preocupados porque la única cancha deportiva que hay en el bulevar Katmandú ha sido dañada a tal grado que desde hace dos meses el conductor de un auto se estrelló contra la barda y no ha sido reparada.

“Reportamos que tiraron una parte de la barda de la cancha de básquet pero no han venido a repararla (…) fue en presidencia y es que la reja quedó media caída, lo malo es que luego se la roban para venderlas en el fierro y se ve bien feo. Los niños no quieren jugar porque no hay reja y pues el carro que chocó casi se mete y si es peligroso”, mencionó Patricia, vecina de la zona.

Colonia Cañón de la India, en la periferia de León Foto: Correo

Mientras que en una tortillería frente a la cancha deportiva, el propietario mencionó que son los mismos jóvenes de la zona que se robaron toda la malla ciclónica que colocaron desde hace años durante la rehabilitación del parque lineal Canal la Sardaneta.

La cancha poco a poco ha ido sufriendo robos en su estructura como el Periódico Correo ya lo había documentado; no obstante, en esta ocasión los daños son aún mayores y de lo que fue alguna vez una cancha lista para su uso ahora está a punto de quedar en ruinas.

Ahí mismo se ubica un paradero de autobús, donde los usuarios reconocen que era un espacio digno para que estuvieran los niños, pero actualmente no, porque hasta el bote de basura se han robado.

La zona orillera empeora cuando es temporada de lluvias Foto: Correo

Los lugareños mencionaron que ha sido una zona fuertemente vandalizada, al ubicarse en la orilla de la ciudad han padecido los robos pese a que está a unos metros el cuartel de la Policía Montada.

“Pero falta en la noche más vigilancia o un operativo para que se lleven a los rateros porque se escucha cuando están desprendiendo las pocas rejas que quedan”, resaltó Patria.

Temporada de lluvias, una piedra en el zapato

Como cada año los habitantes de la periferia de la ciudad padecen los deslaves por las lluvias; sin embargo, en la zona norte se suma la falta de drenaje que provoca que sean arrastrados todo tipo de desechos y malos olores.

Se trata de la colonia Lomas de Guadalupe en la calle Himalaya, una vialidad que baja desde el cerro y donde las lluvias provocan grandes cantidades de lodo y piedra.

No obstante, desde hace 8 años la mitad de la calle (la parte baja) fue pavimentada y el resto que colinda con las faldas de cerro quedó sin intervenir.

Esto ha provocado que desde hace años en cada temporada de lluvia los deslaves generen grandes cantidades de lodo y se suman los desechos.

Los vecinos desde hace tiempo han demandado a las autoridades municipales que concluyan la calle e incluyan los servicios básicos, “porque cuando llueve sale todo de las casas, no hay drenaje y me refiero que brota todo y los malos olores, la lluvia arrastra todo hasta abajo y así se queda por días todo sucio”, dijo Juana, vecina de la colonia.

Reconoció que esto puede ser un foco de infección porque se generan moscas en las viviendas, huele mal la calle, además está llena de tierra y basura, pero lo verdaderamente preocupante para ellos son los desechos sanitarios que son arrastrados por el agua y se estancan.

La señora Juana reconoce que son viviendas que están prácticamente bajo el cerro.

“Hicieron casas de lo que pudieron con tablas, ladrillos, laminas, pero sin drenaje y todo lo echan para la calle, también hicieron surcos en el cerro pero la lluvia riega todo por la calle”, indicó.

También, los vecinos se han tomado la tarea de barrer y limpiar un poco sobre todo en el área pavimentada, pues reportaron que caen piedras tan grandes en ocasiones bloquea el paso de vehículos.

“Ya solo pedimos que pase Aseo Público para que retire los desechos o nos digan qué hacemos, porque cada año es lo mismo y huele muy mal”, concluyó.

