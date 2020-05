Canirac pide que haya ‘piso parejo’ para todos los negocios

Luz Zárate

Celaya.- La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Delegación Celaya, se pronunció a favor de que haya “piso parejo” con todos los negocios que venden alimentos, pues las autoridades municipales solicitaron que sólo se ofrezca el servicio para llevar y a domicilio, pero no se les está exigiendo a todos por igual.

Se informó que los 90 establecimientos que pertenecen a esta cámara empresarial acatarán las medidas dictadas por el gobierno municipal, acerca de que no se brinde el servicio en el interior de los restaurantes y sea sólo para llevar, a fin de evitar contagios de coronavirus Covid19, sin embargo exigieron que la medida se aplique para todos.

A través de un comunicado emitido este viernes, informaron que han seguido las medidas sanitarias y de higiene, y que a pesar de que no formaron parte de los acuerdos que difundió el gobierno municipal. Por tanto los acatarán pero exigen que a todos los negocios de comida se les inspeccione de la misma manera y no se privilegie sólo a unos.

“CANIRAC Celaya, como institución responsable y respetuosa de las leyes, acatará las disposiciones e informó a los más de 90 establecimientos afiliados sobre esta orden, no sin antes comentar a las autoridades que se estaba trabajando con las medidas antes mencionadas y que, no son los establecimientos fijos los que están causando problemas, y que deseamos que dicha disposición aplique para todos, sin ninguna clase de favoritismo”, se lee en el documento emitido.

Empresarios restauranteros están inconformes porque a los negocios establecidos se les ha exigido que cumplan con los requerimientos de higiene, sin embargo no se aplica la misma medida con los puestos de tacos, de gorditas, fondas, cenadurías, entre otros, en los que los clientes están aglutinados alrededor de los puestos y además hay una gran cantidad de personas, además que hay quienes atienden y no portan cubre bocas y además no tienen gel antibacterial al servicio del cliente.

Los empresarios exigen que Fiscalización también exija que cumplan con las medidas de higiene los puestos que están en la calle y la totalidad de restaurantes y negocios que ofrecen alimentos.

La Canirac aseguró que en los negocios que pertenecen a la cámara se han tomado las medidas de higiene para preservar la salud del personal y de sus clientes, como es: el uso de tapetes sanitizantes, sanitización periódica de los establecimientos, el personal porta cubrebocas o caretas y guantes, se brinda gel antibacterial en el ingreso y puntos estratégicos del establecimiento, se toma de temperatura al personal y comensales, además del lavado de manos periódico, entre otros.

“Para que tomando estas medidas, las personas que tienen la necesidad de consumir alimentos fuera de sus hogares, pudieran sentirse tranquilos y seguros al comer en los restaurantes. Por este motivo la Federación posicionó a los restaurantes en la lista de negocios esenciales, debido a que, los trabajadores de los demás negocios esenciales, necesitarían lugares para comer”.

El cierre de los restaurantes y similares se implementó a partir del jueves 14 de mayo y hasta nuevo aviso y solo se permite el servicio “para llevar”.

Correo realizó un recorrido en varias zonas de la ciudad y se apreció que en las calles hay una gran cantidad de negocios de comida donde las personas comen de pie y sin guardar la sana distancia, hay muchas personas juntas en un perímetro muy pequeño y la mayoría de los clientes asegura que comen rápido y se van, y además la mayoría no cree que sea posible que se contagien.

