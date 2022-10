El presidente de la Canirac invitó a sus agremiados y a los negocios en general a que eviten servir bebidas embriagantes a menores de 18 años

León.- “Si manejas, no te empedes”, es la nueva campaña que lanzaron empresarios de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en León.

El presidente Manuel Bribiesca Sahagún dijo que el nombre de esta campaña surgió porque es el lenguaje que manejan los jóvenes.

“Vamos empedarnos, vamos a ponernos hasta la madre (…) pero soy un convencido de que se puede hacer las cosas de manera positiva y hacer las cosas bien. No se necesita consumir alcohol o drogas para divertirnos, pero si alguien lo quiere hacer está en su total derecho y por eso lanzamos esta campaña”, indicó.

El empresario explicó que en este programa no se invitó al Gobierno leonés porque no se necesita. Esto ya que se trata de una iniciativa de la sociedad. “Es de una cámara que está preocupada por las personas y por aquellas personas que toman en nuestros lugares no se empeden y si se van a empedar, no manejen”, explicó.

Bribiesca Sahagún invitó a sus agremiados y a los negocios en general a que eviten servir bebidas embriagantes a menores de 18 años.

“Es momento de que nosotros como restauranteros pongamos nuestro granito de arena para hacer consciencia de que si la gente se empeda, no salga a la calle a manejar”. Incluso, aunque reconoció que esto podría ocasionar molestia o pleitos entre los clientes, es mejor pensar que quizás les salvaron la vida.

Tercer estado con más accidentes

En varios spots para dar a conocer la campaña y hacer conciencia en la población leonesa, participan personajes de la vida pública como Carlos Alazraki, además deportistas en diferentes ramas, entre ellos Rodolfo Cota, portero del Club León.

Representando al Gobierno del estado, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, mencionó que ante el consumo de alcohol y otras sustancias en menores de edad, siguen trabajando bajo la estrategia Planet Youth.

“El 50% de los jóvenes de 13 años ha experimentado con tabaco o alcohol alguna vez en su vida”, precisó.

Díaz Martínez también dio a conocer que la entidad es el tercer estado con más accidentes a nivel nacional. De estos el 50% son en vehículo, le siguen las motocicletas y el 12% están relacionado con el alcohol.

Así, indicó que se debe hacer valer el reglamento de tránsito. Esto porque los accidentes representan un costo social en salud elevado, debido a que deja discapacidad y muerte en la población más activa.

En concreto, en Guanajuato en el 2021 se reportaron 13 mil 966 accidentes con 648 muertes. En el 2020 hubo 17 mil accidentes y 756 personas fallecieron.

