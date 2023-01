CANI atiende 15 reportes diarios de maltrato animal en Irapuato, pero solamente cuenta con 12 personas en el área operativa

Nancy Venegas

Irapuato.- El Centro de Atención Canina de Irapuato (CANI) está rebasado.

Eduardo Tovar Guerrero, titular de Salud del municipio de Irapuato, informó que a diario reciben al menos 15 reportes de presunto maltrato animal.

El Centro opera con una nómina de apenas 12 personas en el área operativa y este año se podría abrir la convocatoria para aumentar el número de inspectores.

“Estamos ahorita rebasados por que la gente denuncia y yo lo entiendo. Este es el reflejo de la falta de cultura y de responsabilidad de los que se hacen de una mascota y después ya no lo cuidan”, comentó.

Agregó que el tema del respeto a las mascotas es más bien una cuestión de una cultura cívica.

“Quien adopta un perrito o quién compra es como si fuera un integrante de la familia, debemos de verlo como un integrante de la familia”, dijo Tovar Guerrero.

CANI atiende 15 reportes diarios

En Irapuato se atienden al menos 15 reportes diarios de presunto maltrato animal. Foto: Correo

Para este año se contempla incrementar el número de colaboradores para responder puntualmente a los reportes.

“Estamos revisando el presupuesto, no puedo decir el número de personas porque no me corresponde a mi, eso ya lo ven más arriba”, comentó.

El año pasado, se actualizó y aprobó el reglamento de tenencia de mascotas en las que se establecen sanciones y multas para quienes incumplan con el cuidado de los animales.

Hasta el año pasado se habían aplicado 6 sanciones a dueños de mascotas que olvidaron cuidarlos.

Dijo que el paso que sigue es difundir el reglamento entre los habitantes.

“El reglamento incluye un tablero de multas, sanciones e infracciones. Se liga al modelo de justicia cívica y ya estamos empezando a aplicar sanciones por maltrato animal”, destacó.

Agregó que están en el proceso de fortalecimiento de la infraestructura operativa y de los recursos humanos.

Instan a promover la cultura del cuidado responsable de mascotas en Irapuato. Foto: Correo

Tovar Guerrero insistió en que más que la aplicación de sanciones, se debe promover la cultura del cuidado responsable de mascotas.

“Se requiere de un involucramiento social enorme, requerimos de mejorar. Es muy importante que la ciudadanía se dé cuenta de la responsabilidad que se tiene al adquirir una mascota y que debe a través de esa responsabilidad otorgarles un bienestar”.

