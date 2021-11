Agencias

Ciudad de México.-El mexicano Canelo Álvarez hizo historia este sábado en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, al convertirse en el primer campeón absoluto de peso Supermediano.

El mexicano logró noquear en 11 rounds a Caleb Plant para levantar los cinturones de la Asociación Mundial, Consejo Mundial, Organización Mundial y Federación Internacional de Boxeo.

Aunque Canelo prometió que buscaría acabar la pelea por nocaut y cumplió, tuvo que esperar hasta los últimos asaltos luego de castigar el cuerpo de Plant desde el inicio para enviarlo a la lona de manera definitiva en el 11, obligando al réferi Russell Mora a detener el combate.

Antes, Canelo había mandado a la lona a Plant con sus combinaciones y lo dejó en malas condiciones.

Canelo, quien mejoró su récord a 57-1-2 con 39 nocauts y acabó con el invicto de Plant, quien se estancó en 21-1 con 12 cloroformos, reconoció que debió ser paciente luego de no poder acabar la pelea antes.

“Estoy muy contento, Caleb es un gran peleador, se dificultó más de lo normal, lo dije desde el principio”, declaró Canelo al final del combate. “Sabía que lo iba a noquear, se me fue más de lo normal, me dijo [el entrenador] Eddy (Reynoso] que tuviera paciencia, me estaba desesperando un poquito”.

El triunfo de Canelo fue visto en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas lleno completamente con 16 mil 586 espectadores.

ac