‘Canelo’ Álvarez y Billy Saunders pasan el pesaje

SUN

Ciudad de México.- Ante aproximadamente cinco mil espectadores, Saúl Álvarez y Billy Joe Saunders no tuvieron problemas para vencer a la báscula, de cara a su combate de este sábado, en el que unificarán cetros supermedianos. El ‘Canelo’ (monarca del Consejo Mundial y la Asociación Mundial) registró 167.4 libras, mientras que Saunders (campeón de la Organización Mundial), 167.8; ambos por debajo de los 168, el límite de la categoría.

“Me da mucho gusto ver de nuevo a la gente, ya la extrañaba”, dijo el tapatío ante poco más de tres mil personas que presenciaron y apoyaron al mexicano durante la ceremonia de pesaje.

“Mañana van a ver una gran pelea y un gran triunfo (…) Le traigo muchas ganas, vamos a darle unas clases, todo el mundo merece respeto”, agregó. Hasta ahora, se han vendido 65 mil entradas para la pelea, lo que significará la mayor entrada de fanáticos a un evento deportivo en Estados Unidos desde que inició la pandemia.

“Todos esos fanáticos no se van a subir al ring. Ahí sólo seremos ‘Canelo’ y yo”, afirmó Saunders. “Ellos no se van a subir a golpearme, no me preocupa”, dijo el británico tras sufrir abucheos.

La ceremonia de pesaje transcurrió con normalidad, hasta que se encararon y Álvarez pareció caer en las provocaciones del británico, Eddy Reynoso trató de retirarlo pero no cedió, hasta que intervinieron ambos equipos.

La función de esta noche será transmitida por televisión abierta, se espera que la pelea estelar se realice pasadas las 21:00 horas.