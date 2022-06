El Canelo Álvarez aseguró que su deseo es retirar a Golovkin en su tercer combate contra el pugilista kazajo

Nueva York.- En el segundo evento cara a cara que sostuvieron los boxeadores Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el kazajo Guennadi Guennadievich Golovkin en Nueva York para promover su próxima pelea, el mexicano afirmó que llega a la pelea en su mejor momento, y que su objetivo no es otro más que retirar a su oponente.

“Mi objetivo en esta pelea es retirarlo. Él sabe que llego a esta pelea más fuerte y maduro, en mi mejor momento. Cuando termine esta conferencia de prensa voy a ir al gimnasio a prepararme como una bestia porque solo quiero pelear ante él”, dijo Álvarez.

Luego de un empate y una victoria en sus dos combates previos contra ‘GGG’, el ‘Canelo’ espera volver a derrotar a su rival de manera contundente en su tercer pelea. Esta se llevará a cabo el próximo 17 de septiembre en la T-Mobile Arena en Las Vegas.

Ahí, ‘Canelo’ expondrá sus títulos supermedianos de la Organización Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo, por lo que será una pelea del todo por el todo.

“(Golovkin) es un peleador peligroso, no hay duda de eso; pero si quieres lograr algo como yo quiero para esta pelea, tienes que arriesgar”, explicó el púgil jalisciense de 31 años.

La semana pasada, en entrevista para ESPN, Saúl Álvarez criticó fuertemente a Golovkin, llegándolo a llamar “pendejo”.

“En otros lados (Golovkin) empieza decir que yo no era el mejor, que era un horrible peleador, que me quería destruir, que yo no quería la pelea. Muchas cosas ofensivas. Pero aquí, frente a la gente, él pretende ser buena persona y camina con bandera de pendejo, pero es totalmente otra persona detrás”, afirmó entonces.

Ahora, cuestionado sobre estos dichos, el ‘Canelo’ se limitó a decir que le gusta respetar a sus oponentes cuando ellos lo respetan a él.

Con un récord de 57 triunfos, 39 por nocaut, dos derrotas y dos empates, ‘Canelo’ espera volver a la senda de la victoria. Esto luego de haber caído derrotado por segunda vez en su carrera ante el ruso Dmitry Bivol en mayo pasado.

“Será la mejor pelea de la historia del boxeo”: Golovkin

Por su parte, el pugilista kazajo también se dijo emocionado con el combate, y afirmó que espera dar la mejor pelea de la historia.

“El 17 de septiembre será una asombrosa pelea para todos los aficionados del boxeo, llevaremos el deporte a otro nivel. Será la mejor pelea en la historia del boxeo, es mi sueño”, dijo.

Sin embargo, Golovkin, que presume una marca de 42 victorias, una derrota y un empate, negó tener una rivalidad tan hostil como afirma ‘Canelo’.

“No creo que tenemos una rivalidad personal como él dice. Cualquier cuenta que tengamos pendiente vamos a encontrarnos en el ring y la resolveremos”, sentenció.

