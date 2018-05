Candidato desaparecido dice que fue secuestrado; analiza si continuará en campaña

Víctor Manuel Rico, candidato independiente a la alcaldía de Apaseo el Grande, informó que ya solicitó seguridad; platicó que físicamente no le hicieron daño, regresó sin lesiones y que no recuerda exactamente qué pasó porqué fue “sedado”

Redacción

Apaseo el Alto.- El candidato independiente de Apaseo el Grande, Víctor Manuel Rico Escamilla, informó que la desaparición que tuvo durante 27 horas, fue debido a una privación ilegal de su libertad, por lo que ya solicitó seguridad ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).

Rico Escamilla prefirió no ahondar en detalles sobre su secuestro para no entorpecer las investigaciones, pero aseguró que sí teme por su seguridad de él y la de su familia, así como de los miembros de su planilla y equipo de campaña.

Señaló que analiza si deja la candidatura o si continúa adelante, pues desde que fue secuestrado perdió la tranquilidad con la que estaba realizando su campaña, pues ya había recorrido 17 de las 46 comunidades de Apaseo el Grande.

“Nosotros somos ciudadanos, somos candidatos independientes y como equipo determinaremos si seguimos o no seguimos en la campaña. Y si decidimos seguir ya veremos con qué estructura, es decir la forma de hacer campaña porque la planilla ya está fija solo tendríamos que definir la forma de hacer campaña, pues lo estábamos haciendo libremente, sin problemas, tranquilos”, dijo Víctor Rico.

El candidato independiente platicó que físicamente no le hicieron daño, regresó sin lesiones y que no recuerda exactamente qué pasó porque fue “sedado”.

Prefirió no aventurarse a decir si su desaparición fue por cuestiones políticas, pero en la carpeta de investigación que se abrió en el Ministerio Público quedó asentada la denuncia con carácter particular y no electoral.

“Lo extraño es que no tuve ninguna amenaza, ninguna lesión, ningún pacto. La mayor parte del tiempo la pasé sedado, ni yo me explico (qué pasó). La libertad se dio en una brecha en la comunidad de Congregación de la Cruz de Apaseo el Alto”, platicó.

Fue el pasado viernes -18 de mayo- a las 16:00 horas que se supo por última vez del candidato independiente, cuando salió de su casa y ya no se supo nada de él hasta el sábado a las 19:00 horas que la Policía Ministerial rastreó su celular y lo localizó en la comunidad Congregación de la Cruz en Apaseo el Alto.

Lo que pasó en esas 27 horas ya quedó establecido en la denuncia que interpuso el Víctor Rico, pero que por motivos de seguridad prefirió Rico no revelar.

“No quisiera ahondar tanto porque hice mi declaración y podría entorpeceré las investigaciones…Fue una privación ilegal de la libertad”, declaró al tiempo que señaló que hasta el momento no hay elementos para pensar que haya sido por cuestiones políticas.

El candidato agradeció a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato que se haya establecido una célula especial para apresurar la investigación y regresarlo “sano y salvo”, pero a su vez solicitó que se brinden las garantías de seguridad para todos los candidatos, pero también para todos los guanajuatenses.

“Le doy gracias a Dios por regresarme sano y salvo, no tengo cómo agradecerle a mi familia y mi equipo, y que gracias a Dios estoy aquí. Quiero informarle a la ciudadanía que si no nos ven por las calles haciendo campaña estamos reestructurando la situación, ya hice la declaración correspondiente al Ministerio Público en una carpeta que quedó abierta, creo que nos llevaremos unos tres días para determinar si continuamos adelante en la contienda”, afirmó.

MEJZ*