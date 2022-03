Amigos y familiares de “El Mijis” se despidieron del activista social y exdiputado, en el barrió que lo formó

México.- Con música, cerveza y al grito de “Mijis”, “Mijis”, Mijis”, familiares y amigos despidieron al exdiputado de San Luis Potosí y activista social, Pedro César Carrizales, conocido como “El Mijis”.

En la calle de Caliza y Granito de la colonia Las Piedras, en la capital de San Luis Potosí, donde vivió gran parte de su vida, sus familiares, amigos y vecinos le rindieron un homenaje a “El Mijis”, quien fue diputado en la LXII Legislatura y un fiel representante de los grupos marginales en las colonias y barrios de su ciudad.

Lea también: Las dudas que dejó la muerte de "El Mijis" tras 30 días de búsqueda

Luego del homenaje, los dolientes acompañaron al féretro hasta la parroquia de Las Piedras; en el camino el cortejo bañó con cerveza el ataúd y gritó “Mijis,Mijis,Mijis”, para recordar el apoyo que brindó a la comunidad.

Después sus restos fueron trasladados en un panteón privado al oriente de la ciudad, donde se le dio el último adiós.

El padre de Pedro César, el señor Pedro Carrizales Torres, declaró a los medios no estar conforme con la versión de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas, pues consideró que la camioneta calcinada en la que viajaba el ex diputado y replicada en redes sociales, no era la unidad con la que había salido de viaje, por lo que subrayó que las investigaciones para esclarecer el hecho, deberán continuar hasta que se deslinden responsabilidades.

“El Mijis” siempre alzó la voz en pro de las mujeres

“El Mijis”, siempre se caracterizó por defender a los grupos vulnerables, así como los derechos de las mujeres. En vida el exdiputado denunció en varias ocasiones abuso contra las mujeres.

En el 2019 el legislador se pronunció a favor del aborto frente a al Congreso de San Luis Potosí, y dijo que el un derecho de las mujeres decidir sobre su cuerpo.

Bety lleva 15 años presa por defenderse de un cabrón que la golpeaba y violaba, igual que a su hija



Él era policía, de los malos; lo denunció y la fiscalía en lugar de protegerlos, le avisó a su agresor; eso pasa en el México de las víctimas y olvidadas.

@A_Encinas_R @inmujeres pic.twitter.com/9h0kjQeQtT — El MIJIS (@mijisoficial) January 6, 2022

También alzó la voz a favor de varias mujeres que fueron víctimas de violencia de género y abuso sexual. Tal fue el caso de Beatriz Adriana Sánchez López, quien lleva 15 años presa en el penal de Santa Martha (CDMX) por defenderse de su violador y el de su hija, quien era además un elemento policiaco.

“Queremos que se cree una Comisión para que den seguimiento a todos los delitos impunes que se han cometido por parte de servidores públicos y por autoridades, hay quienes fabrican delitos y nosotros lo hemos documentado en todo el país, por eso acudimos al Congreso de la Unión para que se atiendan estos casos”, había dicho “El Mijis”.

Abusos de Eduardo Mora

Cuando el activista se enteró de los abusos cometidos por el cantante Eduardo (Lalo) Mora contra algunas mujeres, este recriminó los actos en sus redes sociales hasta hacer formal una denuncia formal contra Mora.

Mientras que en octubre de 2021 Carrizales Becerra presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el cantante por presunto abuso sexual, luego de que lo captaron tocando a una de sus fans sin consentimiento.

Mañana voy a caerle al Congreso para cabildear la iniciativa de “Castración Laboral” que presentaré el jueves.



No se esponjen, hay que visibilizar la violencia contra las mujeres y no dejar que se normalice. Yo pago lo que quieran que pague si ese wey paga cada abuso sexual! pic.twitter.com/Pi3XJGsb5u — El MIJIS (@mijisoficial) October 26, 2021

En ese mismo mes “El Mijis” aseguró a través de sus redes sociales que “yo no me acalambro” y anunció que propondría una iniciativa al Congreso sobre “castración laboral” contra violentadores de mujeres. Esta postura de “El Mijis” se dio también en el marco de su lucha contra el abuso cometido por el cantante Lalo Mora, para que “no se siga burlando”.

