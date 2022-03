El proyecto de relleno sanitario fue otorgados sin tomar en cuenta las disposiciones de ley, por lo que será detenido

Nancy Venegas

Irapuato.- La presidenta municipal Lorena Alfaro admitió que las licencias de construcción, uso de suelo y factibilidades del proyecto de relleno sanitario y para residuos especiales en Aldama fueron otorgados sin tomar en cuenta las disposiciones de ley.

Confirmó que el proyecto del relleno sanitario no se concretará en la comunidad y que los representantes de la empresa buscan opciones para alojar lo que será el relleno sanitario.

Foto: Eduardo Ortega

Por si no lo viste: Revocará Lorena Alfaro anomalías en el relleno sanitario de Aldama en Irapuato

“Lo que ocurrió en este caso es que se dieron permisos de uso de suelo. Permisos de construcción, factibilidades brincándose la ley y sin autorización del Ayuntamiento y eso no lo vamos a permitir. Hicimos el compromiso de que en esta localidad no podían llevarse a cabo los trabajos inherentes a la construcción de un relleno sanitario. En virtud de que el uso de suelo donde se pretendía poner es de uso agrícola y así está establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial que tenemos vigente, no pretendemos cambiarle el uso de suelo”, dijo Alfaro García.

Proyecto de relleno sanitario sigue en proceso

El proceso legal por la petición de construcción del relleno sanitario de Aldama en zona ejidal no ha terminado.

En el caso está involucrada la regidora Catalina Razo. En ese entonces era directora de Ordenamiento Territorial responsable de aprobar los permisos para las obras.

La alcaldesa sostuvo que verificó el expediente. Efectivamente la funcionaria aprobó los permisos de relleno sanitario pero bajo ciertas especificaciones. Confirmó que respetará la resolución jurídica.

Foto: Eduardo Ortega

Ver nota: Relleno sanitario metropolitano en Irapuato, pendiente para otro trienio más

“Si a quien tenga que salir, ella -Catalina Razo- dio algunos permisos con condicionamiento. No dio permisos en firme, eso lo tengo muy claro porque yo revisé personalmente el expediente que posteriormente se dieron los permisos ya sin cumplir con esas condiciones, cuando ella ya no estaba en funciones”.

Mientras el litigio continúa, la alcaldesa mencionó que representantes de la empresa buscan opciones para poder llevar a cabo el proyecto, pero en un espacio ajeno al que pretendía en la comunidad Aldama.

Foto: Eduardo Ortega

“No veo mal que pudiera darse algún espacio de manejo especial de residuos, siempre es mejor tener los espacios a que se ande tirando por todos lados residuos sólidos, cuando deben de tener un tratamiento especial y más en estos momentos que el tema de la basura y los residuos puede convertirse en algo positivo algo que genere ingresos y que tenga un buen manejo”.

EZM