Cancelar no es lo correcto, dice el presidente del León

Hugo Córdoba

Celaya.- El director general de los ‘Toros’ del Club Celaya, Manuel Portilla, señaló que la cancelación de la Liga de Ascenso Mx ante la crisis sanitaria que vive el país fue aprobada por todos los equipos del organismo, pero descartó que hasta el momento se hayan cambiado las reglas para determinar el ascenso al máximo circuito del balompié nacional, por lo que seguirán buscándolo.

“No tenía ningún sentido seguir esperando ante un torneo que estas esperando un premio que va a ser negado, en ese sentido entre los 12 equipos hemos tomado la determinación de que se suspenda”, señaló el directivo del ‘burel’.

“No le veo ningún sentido seguir en una incertidumbre, en tener a los jugadores, en seguir o no trabajando y para no tener el premio, pues se determinó entre los 12 clubes dar por terminado el torneo”, añadió.

Confirmó que hasta el momento no se ha dado a conocer alguna información sobre la suspensión del ascenso a la Liga MX, por lo que ellos ya están planeando seguir trabajando en formar al equipo de la misma manera y bajo las mismas reglas.

“Damos por terminado el torneo, vamos a ver que se requiere para el siguiente, vamos a ver cuáles son las necesidades que tenemos, prepararnos lo mejor que se pueda y seguir trabajando. El compromiso de la familia Achar de estar desde hace cinco años en Celaya, ahí está; el compromiso con el futbol de traer alegría, de buscar ante todo el ascenso, sigue y es lo que busca este proyecto, que Celaya se concentre en un equipo de la Liga MX y pues seguir trabajando en ese sentido”, agregó.

Pese a los múltiples rumores de una liga de desarrollo, Portilla señala, “no hay ningún comunicado oficial que hasta el momento haya cambiado algo y en ese sentido seguimos trabajando de la misma manera, planeando lo que viene para el siguiente torneo, como le podemos hacer, cómo podeos mejorar y cómo podemos darle alegrías a nuestra afición y nada más”.

Portilla se negó a profundizar en el posible futuro del ascenso, pues considera que comentar algo de eso sería sólo una especulación.

“El proyecto siempre ha sido llegar a la Liga MX y lo vamos a buscar por los medios que se pueda, hoy no hay ninguna información oficial, todo es especulación y hablar de eso no tiene ningún sentido, hoy estamos trabajando como está conformada la liga, como están las reglas de la liga, no hay nada oficial y el día que la liga comunique o haga un cambio en las reglas hablaremos de eso”, finalizó.

Sigue el análisis

En un comunicado, la Liga de Ascenso MX aceptó que ha celebrado reuniones con los directivos de los clubes, para discutir “el futuro” pero no han hecho oficial los cambios señalados desde el pasado lunes.

“Reconocemos que Ascenso MX ya se encontraba en un proceso de evaluación y que las actuales condiciones sanitarias y económicas nos obligan a buscar soluciones, escenarios que se encuentran en estudio tomando en cuenta la opinión de cada uno de los Clubes que integran la División”, indicó la entidad.

“Creemos firmemente en la conformación de una División que tenga perspectivas a futuro, con programas y acciones deportivos y económicos con un horizonte claro”, señalan en el comunicado. “La Liga y los Clubes están trabajando para que se cubran todos los compromisos económicos con empleados y proveedores y, por supuesto, se cumplan las responsabilidades adquiridas con los jugadores”, agregaron.