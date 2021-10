Luis Telles

Yuriria.- Por falta de quórum debido a la inasistencia de los tres regidores del PRI y tres regidores del PAN, no se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Ayuntamiento 2021-2024, pese a que tan solo dos horas antes los regidores habían tomado protesta al cargo.

La presidenta municipal, Ma. de los Ángeles López Bedolla, calificó como lamentable para el pueblo, el actuar de los regidores ausentes, pues consideró que la acción era una manera de presionar para obtener direcciones, “pero al final de cuentas, yo no voy a dar ninguna dirección”, puntualizó.

Este domingo 10 de octubre, el Ayuntamiento 2021-2024 realizaría su primera sesión ordinaria, donde se tenía previsto analizar la propuesta de la alcaldesa sobre los nombramientos para secretario del Ayuntamiento, tesorero municipal y la designación de las diferentes comisiones que integran los regidores al interior del cabildo.

Sin embargo, los regidores Manuel Salinas Romero, Ma. Guadalupe Zavala Medina y Salomón Zavala Vega —del PAN—, así como Adrián Juárez Ramírez, Eloisa García Silva y Edgar González González —regidores del PRI— no asistieron a dicha sesión.

“Los seis regidores faltaron a la promesa contraída de cumplir y hacer valer la ley. Fue lo primero que no hicieron, pues creo que la responsabilidad de ellos como regidores es presentarse, ya si no quieren autorizar las propuestas a análisis en la orden del día tienen su derecho a no autorizar, eso es decisión de ellos”.

“Quieren direcciones”

Alcaldesa Ma. de los Ángeles López Bedolla. Foto: Luis Telles.

Agregó que dado que los regidores van a estar recibiendo un sueldo, su trabajo “es estar aquí” y reiteró que es lamentable la situación para la ciudadanía y ellos mismos “que están dejando mucho que desear como personas, como profesionistas, como regidores”.

“Ya habíamos tenido varias reuniones previas a esta, todos presentes en tres reuniones que tuvimos antes de la toma de protesta, todo en buenos términos, en muy buena convivencia, en buena plática, todo bien… simplemente el día de hoy no se presentaron”.

López Bedolla reiteró que no entregará ninguna dirección a los regidores ausentes porque, como regidores, su única labor es ser regidores, no pedir direcciones para estar o no estar o para aprobar o no temas en las juntas de Ayuntamiento.

Finalmente dijo que si los seis regidores van a estar en contra por no recibir beneficios personales, “es necesario que la ciudadanía se dé por enterada”.

“De antemano les digo que todas las sesiones de Ayuntamiento se transmitirán en vivo para que la gente se dé cuenta qué es lo que se está autorizando y si es únicamente por estar en contra o si tienen los fundamentos para que ellos decidan”.

