Cancelan permiso de Centro Social por realizar fiesta pese a alerta sanitaria

Anna Maciel

Irapuato.- Es cierto que no se puede tener un panorama amplio de la inseguridad en Irapuato si no se considera a las víctimas que resultaron con heridas por arma de fuego, que tal vez no murieron, pero vieron cómo sus vidas cambiaron drásticamente luego de estos hechos.

De acuerdo al Observatorio Ciudadano ‘Irapuato Cómo Vamos’ el año pasado 353 personas fueron heridas durante fuego cruzado (29 por mes) en donde un 64% de ellos víctimas de bandas delincuenciales, mientras que en los meses de enero y febrero de este año van 42 personas heridas.

Además se reveló que, del total, 39 víctimas fueron de hechos no identificados, 6 en defensa propia, 3 más fueron víctimas colaterales, que sólo pasaban o se dirigían a un lugar cuando ocurrió el hecho, 35 en riña, 40 en robo y 2 más de ellos heridos por situaciones de violencia intrafamiliar.

“Esto no quiere decir que haya sido un herido diario, ya que tuvimos ataques en donde había cuatro o cinco heridos por hecho, que afortunadamente no morían pero que de alguna manera se atentó contra su vida, en un lugar, en una calle, a alguna hora y esto viene a traer consecuencias, ya que de estos 353 heridos, 228 se clasificaron que estuvieron involucrados con el crimen y esto lo podemos saber por el tipo de armas utilizadas y las condiciones en las que se fueron los hechos”, comentó Raúl Calvillo, director del Observatorio.

En el caso de las mujeres, fueron 54 las víctimas de estos hechos, lo que iguala a la cantidad de mujeres asesinadas en 2019 por heridas de arma de fuego en ataques, mientras que la cifra más fuerte se concentra en la población masculina con 299 hombres heridos, cantidad similar a la de fallecidos por esta causa. El 18.4% fueron jóvenes menores de dieciocho años, que libraron a la muerte, pero estuvieron al borde de ella.

“Aquí es importante mencionar que contabilizamos como herido, desde rozones hasta lesiones más graves, en donde también un dato interesante de analizar es que las colonias en las que más muertos tuvimos, no coinciden con las colonias en donde más heridos hubo. Ya que en heridos tuvimos a Las Heras (17), Nuevo México (17) y Barrio de la calzada de Guadalupe (12) colonia Independencia (2) heridos y San Cayetano con (2) heridos, esta última colonia fue los primeros lugares de ataques, pero no en heridos”, informó.

Concluyó señalando que sería oportuno que las autoridades pudieran ampliar sus investigaciones y analizar estos datos, para de esa manera crear estrategias focalizadas a las colonias, así como a los atacantes y conocer el rango de edad, estudios de las personas que están cometiendo dichos crímenes

LC